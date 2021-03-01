Клан Януковича хочет официально взять власть в ЛДНР

01.03.2021, Донецк, Игорь Климов

Новости Украины

На прошлой неделе на телеканале RT показали интервью Виталия Захарченко, экс-министра МВД Украины при Викторе Януковиче, которое он дал Антону Красовскому. В ходе разговора Захарченко заявил, что хотел бы быть ни много ни мало…. «президентом объединенного Донбасса». Это вызывает улыбку тех, кто знает путь восхождения бывшего главного милиционера Украины к власти и бесславный конец с бегством и брошенными на растерзание майданщикам подчиненными.

Министром внутренних дел он мог быть только в государстве енакиевского «проФФесора» Януковича, которого, даже живя в Москве, он именует папой («Папа в таких случаях говорит…», «Папа когда-то рассказывал…»). Кто б сомневался – духовный авторитет. Вы б видели каким одухотворенным становится лицо Захарченко, когда он говорит о «папе» или ссылается на авторитет «папы».

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Когда кто-то на полном серьезе спрашивает: «Виталий Юрьевич, что пошло не так в последние дни евромайдана, когда он уже был почти разогнан вашими подчиненными? Почему дело не довели до конца? Почему мы проиграли?», то вместо чистосердечного признания, он вас начинает со сладкой улыбкой амбарного пройдохи, который в отсутствие хозяина наелся до отвала рафинада и копченого сала, разводить баснями типа того, что «вы поймите, мы были обречены, нам нечего было противопоставить майданным и оранжевым технологиям Джина Шарпа…».

И вот этот человек во время войны собрался быть «президентом объединенного Донбасса»? Он же в случае эскалации военных действий сбежит из осажденного Донецка еще быстрей, чем Семен Семенченко из осажденного Дебальцево!

Для знающих людей давно не секрет знаменитая история, которая случилась несколько лет назад в самолете, который летел по маршруту Москва-Сочи и вез на день рождения Януковича его бывших соратников, окопавшихся в Москве в 2014 году. Янукович живет вовсе не в Ростове «у друга». Зимой он живет в своем доме в подмосковной Барвихе, а летом – в своем же доме, но в Сочи.

В самолете помимо Захарченко летели еще экс-глава президентской администрации Андрей Клюев и экс-глава СБУ Александр Якименко. Отмечать день рождения «папы» начали уже в самолете. Вспоминали былые дни, в том числе и евромайдан. И все бы ничего, но тут Захарченко как-то неудачно бросил упрек в адрес Якименко: мол, что ж вы, СБУ, майданщиков не смогли к ногтю прижать? Тут Якименко вскипел и выдал: да как ты смеешь меня упрекать? Да мы тебя два дня не могли найти после расстрелов на Майдане, ты ж выключил мобилку и сбежал из Киева.

Говорят, будто дело чуть не кончилось дракой.

Не будем также забывать, что деятельность Захарченко в составе нарождающейся олигархической группы семьи Януковичей – так называемые «младодонецкие» (в нее входили и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, кошелек семьи олигарх Сергей Курченко; возглавлял эту «джаз-банду» Саша Стоматолог – старший сын Виктора Фёдоровича – Александр Янукович) спровоцировало главу администрации Януковича Сергея Левочкина и украинских олигархов, в частности, Коломойского, на финансовую и информационную поддержку евромайдана.

Поясняю. Когда мы говорим о Захарченко, мы говорим о действующем члене команды Януковича. Легализации Захарченко на Донбассе в любом качестве – это и легализация Януковича. Нужно это Донбассу? Нет.

Личная профессиональная карьера Захарченко и его возвышение невозможны были без возвышения Януковича.

Поэтому вспомним вкратце историю воцарения Януковича. В 2002 году он в первый раз становится премьер-министром Украины при поддержке донецкого олигарха Рината Ахметова. От его финансовой поддержки он всегда зависел. Прежде всего, Ринат Леонидович был спонсором избирательных кампаний, как самого Януковича, так и Партии Регионов.

В 2007 году именно Ахметов заставил проФФесора, который в 2006 году во второй раз стал премьером, согласится пойти на досрочные выборы в Раду после того, как Ющенко совершенно неконституционным образом разогнал парламент.

Янукович поддался давлению и в итоге досрочные выборы проиграл. Премьером стала Тимошенко, которая в 2008 году, когда Ющенко разогнал парламент и объявил досрочные выборы, послала Виктора Андреевича в отличие от Виктора Фёдоровича на три буквы. И никаких досрочных выборов не было.

В общем, Виктор Фёдорович был обижен на Ахметова, что тот фактически лишил его власти. Ахметовым он тяготился, и когда появилась возможность избавиться от опеки донецкого олигарха, он, не задумываясь, избавился.

В 2009 году за год до очередных президентских выборов Ахметовым, Черномырдиным и Тимошенко лидеру Партии регионов была предложена «ширка» – широкая коалиция Партии Регионов и Блюка Юлии Тимошенко. Сверхзадача – очередная реформа Конституции, после которой Тимошенко – премьер с полномочиями Меркель, а Янукович – президент, но избираемый Верховной Радой.

Клан Фирташа-Левочкина-Бойко, поднявшийся на поставках российского газа на Украину в рамках компании «Росукрэнерго», подставил финансовое плечо Януковичу, и тот отказался от «ширки» и от Ахметова как своего единственного спонсора.

В 2010 году все без исключения крупные украинские олигархи поддержали Януковича на президентских выборах, испугавшись прихода к власти непредсказуемой и хитрой Тимошенко.

И Виктор Фёдорович «отблагодарил» олигархов, начав через какое-то время передел олигархической собственности в пользу «младодонецких», куда и входил Виталий Захарченко.

При этом Виталий Захарченко захотел стать и главой администрации президента, выбив оттуда Сергея Левочкина, помогшего Януковичу, как говорилось выше, избавиться от опеки Ахметова.

Для этого Захарченко нанял Институт Горшенина вместе с журналисткой Соней Кошкиной для того, чтобы последняя обвинила Левочкина в попытках расправиться с ней как с журналисткой. Эта шумная кампания должна была бы использоваться как легальный предлог для отставки Левочкина и последующего назначения Захарченко на освободившееся место. Но Левочкин тогда устоял.

Вот эти попытки отстранения от власти (а должность главы администрации давала большие властные полномочия) и попытки отобрать газовую тему у Фирташа и стала главной причиной, почему Левочкин и Фирташ с главным телеканалом страны «Интером» поддержали евромайдан. Именно камера «Интера», напомним, сняла разгон «Беркутом» «онижедетей».

Фактически жажда неограниченного обогащения семьи Януковича, одним из столпов которой был Виталий Захарченко, в конечном итоге ударила по Донбассу. Сначала семья Януковича ударила по олигархам, олигархи поддержали евромайдан, Донбасс восстал против евромайдана, в ответ евромайдановцы с олигархами залили Донбасс кровью.

И этот человек, ставший фактически одной из причин (трусость, дезертирство, отказ от выполнения служебного долга и неуёмная жажда обогащения) того, что Донбасс залит кровью, теперь, видите ли, хочет стать «президентом объединенного Донбасса».

За все свои художества этот человек достоин высшей меры наказания по законам военного времени, а не Донбасса.

И в завершение. На днях СНБО лишило Виталия Захарченко званий и наград. Жаль, званий и наград должна была бы его лишить (за трусость и дезертирство) новая власть, которая свергла бы власть евромайдановцев в Киеве. Увы, не успели.