Кланы уже получили свою «Великую Албанию» – балканист

14.10.2021 11:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

На Балканах последовательно воплощается в жизнь проект предусматривающий стирание границ между территориями, где проживают албанцы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

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«Албанцы целенаправленно идут по пути стирания административных границ в треугольнике Косово – Албания – Северная Македония, отчасти к ним присоединяется и Черногория. Они поняли, что вопрос государственных границ в современном мире по отношению к суверенитету и объединению нации вторичен. Они используют те же механизмы, что и ЕС в рамках своих интеграционных процессов, только в рамках своего внутриалбанского пространства», — говорит Энтина.

По ее словам, такая политика хорошо ложится на идею европейской интеграции.

«К этому относится «Тиранская платформа», когда были сняты таможенные и транспортные барьеры между Северной Македонией и Албанией, то же происходит и на границе Косово и Албании. С точки зрения управления, эффективности и территориального объединения они свою «Великую Албанию» уже получили. Но не как официально признанное государство. Вопрос официально признанного единого государства непременно спровоцирует углубление внутриалбанских противоречий, что на данном этапе никаким албанским политическим элитам невыгодно», – отмечает балканист.

Она добавила, что проект «Великая Албания» никогда не уходил из повестки дня.

«Территориальная разделенность здесь не является препятствием. Ведь албанцы разделены не столько по территориальному, сколько по клановому принципу. А кланы не закреплены за отдельными государствами», – уточнила Энтина.