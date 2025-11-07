«Классика деблокады котлов»: Почему Зеленский не отправил «Манштейна» на помощь гарнизонам Покровска-Мирнограда?
Отсутствие значительных попыток деблокировать окруженные гарнизоны в Покровске и Мирнограде свидетельствуют об истощении и отсутствии резервов у ВСУ.
Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наметившиеся два котла ВСУ даже не пытаются деблокировать извне, для этого у них нет сил и средств.
Классика деблокады котлов – это удар изнутри и извне, по внешнему и внутреннему кольцу окружения. К примеру, как группировка Манштейна пыталась деблокировать шестую армию Паулюса под Сталинградом, с двух сторон был удар», – напомнил Сивков.
Он полагает, что у ВС РФ появляется возможность осуществить крупную операцию по окружению ВСУ, чего не было с самого начала СВО (не считая гарнизона нацистов в «Азовстали», который сдался под обещание «экстракшена» – и оно было выполнено для части верхушки).
«В принципе, мы можем проводить сейчас крупномасштабные операции стратегического масштаба на окружение крупных группировок войск сил.
Имеющиеся у нас 700 тысяч человек, дают нам возможность провести операцию на окружение большей части группировки ВСУ, и создание котла по типу сталинградского с таким же составом окруженных войск, с последующим их уничтожением или сдачей в плен», – сказал Сивков.
