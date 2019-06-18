18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад должен сохранять санкции против России до момента, когда Москва вернет Крым и Донбасс под контроль Киева. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава украинского государства практически слово в слово повторяет заявления своего предшественника Петра Порошенко, которые он озвучивал на Западе.

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«Мы уверены, что политика санкций должна оставаться до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Нам также потребуется помощь в проводимых нами глубоких структурных реформах», – заявил Зеленский и высказался против возможной отмены ограничений против РФ: «Единственное, что я могу добавить – это что санкции также могут быть усилены, если их эффект не удовлетворительный».

«Классно вы поменяли президента, «адекватные украинцы», – прокомментировал выступление Зеленского в своем блоге депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.