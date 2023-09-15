Клещеевка стала для ВСУ «новым Бахмутом»

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Киевское руководство сжигает огромные силы в боях за село Клещеевка на южном фланге Артемовска.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил находящийся на этом направлении советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать обстановку по Клещеевке.

«Клещеевка – очень серьёзный населённый пункт, и он для врага как в своё время была «фортеця Бахмут». Они очень много ставят на освобождение этого населённого пункта, от самого населённого пункта уже ничего не осталось, идут встречные бои. Единственное преимущество противника –что они владеют высотами западнее этого населённого пункта. Но по напору видно, что у противника недостаточно сил, чтобы закрепляться на новых позициях», – объяснил советник.

Он подчеркнул, что бои на этом направлении идут очень яростные.

«Я так понимаю, что для ВСУ это второстепенное направление, в отличие от Запорожского. Но и здесь атакуют очень здорово. Почему нашим тяжело закрепиться на позиции? Когда прилетает пятьдесят боеприпасов, от окопа вообще ничего не остаётся. И если в Артёмовске машины наши спокойно ездят, над Клещеевкой постоянно дым», – добавил Кимаковский.