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02.05.2019, Одесса, Татьяна Геращенко
 
Одесса, Политические убийства, Украина
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Клетки и закрашенный «Геноцид». Что происходит в Одессе

В Одессе проходят памятные мероприятия по случаю годовщины трагических событий 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов майданщиками были убиты 42 человека.

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще со вчерашнего вечера на запланированном месте проведения траурного митинга появились заграждения и металлические клетки. С самого утра на Куликовом поле были священники.

Примечательно, что при входе на Куликово поле, напротив Дома профсоюзов, была закрашена большая надпись «Геноцид», которая появилась на асфальте 3 мая 2014 года – на следующий день после трагедии.

Тогда эту надпись смыли – не отмывали только кровь. Вчера днем простые одесситы восстановили надпись, но теперь ее закрасили.

Также одесситы отмыли и покрасили памятники Павшим за власть Советов.

В настоящее время движение транспорта на подъездах к Дому профсоюзов перекрыто.

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