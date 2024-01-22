Клеветников России унизят и пустят по миру – законопроекты внесены в Госдуму

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Законопроекты, позволяющие конфисковывать имущество за публичные призывы к действиям против безопасности государства и за дискредитацию армии, внесены сегодня в Госдуму РФ. Эти законопроекты также дают возможность лишить совершивших преступления по указанным статьям специальных, воинских и почетных званий.

Их соавторами выступили 395 депутатов, это представители всех фракций, кроме «Новых людей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсируя инициативу на прошлой неделе, назвал ее «законом для негодяев». Предлагаемые поправки в УК и УПК поддержало правительство РФ, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников сказал, что первый законопроект будет рассмотрен уже в среду. Он пообещал, что будущий закон не будет иметь обратной силы.

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов пояснил, что имущество, вклады и сбережения послужат обеспечением выполнения решения судов по тем людям, которые виновны в дискредитации Родины. Ранее на них накладывались штрафы, но эти судебные решения не выполнялись, поскольку фигуранты живут за границей, при этом получая доходы в России. Теперь справедливость будет восстановлена, а имущество предателей национализировано.

«Сегодня фейковые вбросы — это не единичная история, не случайные сюжеты, это в массовом порядке деятельность, которая оплачивается за счёт различного рода специальных служб. Нам надо с этой деятельностью бороться так, чтобы не было желания вписываться в такие схемы и проекты», — заявил в интервью «Говорит Москва» депутат Артем Кирьянов.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа пояснил, что новый закон не коснется «обычных граждан, которые в переписке между собой что-то написали».

«Это касается тех, кто не разбирается и не понимает ничего, но при этом пытаются получить на этом дивиденды. Какие-то непонятные блогеры, которые во имя своего личного заработка дают заведомо ложную информацию, те, кто публично оскорбляют ВС РФ, льют воду на чужую мельницу, совершая тем самым недопустимые в сегодняшней ситуации действия. Им неважно, что делать, как делать, где выступать, голым плясать или что-то писать, — что угодно, лишь бы заработать денег», – написал Чепа в своем тг-канале.

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская пояснила по поводу лишений артистов почетных званий и госнаград.

«Требования навести порядок в этой сфере зазвучали сразу после начала СВО и усиливались с каждым хамским высказыванием в адрес России, с каждой подлостью, оплаченной западными печеньками (тридцать сребреников теперь переводятся в печеньки по курсу). Отщепенцы с известными фамилиями порождают максимальную волну возмущений. Предавать страну, где ты был обласкан, успешен, награждаем, имел все возможности для самореализации, — преступление и по закону, и по совести. Лишение их звания — это моральная оценка в действии», – написала Ямпольская. Лидер партии «Новый люди» Алексей Нечаев поспешил пояснить, почему его фракция выступает против законопроекта. «Я не помню, чтобы за выражение своей позиции в нашем законодательстве была предусмотрена конфискация. Мне это не нравится, конечно. У нас есть много коррупционеров, людей, которые могут нанести большой ущерб стране, ее обороноспособности. Несколько лет даже не шевелились, чтобы выпускать беспилотники в России. Это — реальный вред, и надо изымать имущество тех, кто это допустил, а не людей, которые просто что-то сказали», — сказа Нечаев в интервью NEWS.ru.

Эксперты не сомневаются в том, что закон будет принят, и спорят только о том, произойдет это зимой или весной.

«Скорость принятия данного законопроекта планируется высокой неспроста. Видимо, списки фейкометов для процесса конфискации уже готовы. Осталось только подвести нужную нормативную базу. Власть реагирует на очевидный запрос огромной массовой аудитории в отношении неизбежности наказания раздражающих своим поведением и критикой деятелей из среды «компрадорской поп-тусовки», – пишет политолог Алексей Чеснаков.

«Нулевая толерантность к паразитам. Государство старательно вырабатывает иммунитет к обосновавшимся в его теле бациллам. Это не только карательная, но и превентивная мера. Даже самый упоротый заукраинец тысячу раз подумает прежде, чем постить дрянь в сети. Потерять приносящую пассивный доход недвижимость в столице и остаться с голой задницей на улицах какого-нибудь гостеприимного Тбилиси – такая себе перспектива», – приветствует инициативу Госдумы публицист Сергей Мардан.

Либеральный политобозреватель Георгий Бовт, скорбя, предрекает России многомиллиардные доходы.

«Не зря в бюджете был предусмотрен резкий рост поступлений “от штрафов”. Это очень далеко идущая инициатива «весом» в десятки, если не сотни миллиардов рублей. Учитывая, что статьи «за фейки» часто вменяются (в основном заочно) весьма состоятельным представителям как несистемной оппозиции, так и просто творческой (бывшей) элиты. И вскоре возникнет очень короткая цепочка от объявления иноагентом до конфискации имущества. Все почти, как при «дедушке Сталине». Ничего нового», – сокрушается Бовт.