Клевреты США на Балканах наперегонки бросились предлагать свои территории для афганских беженцев

16.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Албания, Косово и Северная Македония заявили, что готовы разместить у себя беженцев из Афганистана, которые работали на американский режим.

За это три страны удостоились похвалы экс-Госсекретаря США, инициатора бомбардировок Югославии Мадлен Олбрайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Албания, Косово и постмайданная Северная Македония в лице своих лидеров выступили с совместным заявлением.

«Афганистан сталкивается с возможной гуманитарной катастрофой, и именно поэтому мы, как правительство, проинформировали наших стратегических партнеров, Соединенные Штаты, о том, что мы готовы помочь в соответствии с нашими возможностями и потребностями, – заявил македонский премьер-майданщин Зоран Заев. – Мы готовы принять гражданское население Афганистана, которое мирно работало в этой стране в течение последних 20 лет, оказывая поддержку на местах союзным силам НАТО, включая наши вооруженные силы, а также активистам демократических гуманитарных и правозащитных организаций. в Афганистане».

В свою очередь, власти Албании уже начали подготовку к размещению за собственный счет четырех сотен афганцев во временных лагерях между Тираной и Дурресом. Сообщается, что США приветствовали подобное решение официальной Тираны.

«Президент» Косово Вьоса Османи сообщила на своей странице в фейсбук, что запрос от Вашингтона о временном размещении на территории края афганских беженцев до того момента, как им будут оформлены американские визы, поступил в Приштину еще месяц назад.

«16 июля, через несколько дней после того, как мы отметили Всемирный день беженцев в Косово, со мной связался посол США Филипп Коснетт, который направил запрос от президента Байдена и государственного секретаря Блинкена, – сообщила Осамни. – Запрос был о временном убежище афганцев, ни в чем не повинных мирных жителей, которые теперь становятся мишенью талибов, только потому, что они встали на сторону наших союзников, за мир и демократию, за равенство и справедливость».

По словам «президента» Косово, правительство Косово сразу после запроса и обсуждения институционального соглашения «сформировало рабочую группу, которая вместе с нашими американскими партнерами занимается организационными вопросами».

«Мы должны сосредоточить внимание на спасении жизней в Афганистане. Пока Соединенные Штаты работают над эвакуацией тех, кто подвергается риску от талибов, я благодарна Албании, Канаде, Косово и Северной Македонии за предоставление убежища афганским союзникам, женщинам и лидерам гражданского общества. Надейтесь и ожидайте, что другие последуют этому примеру», – похвалила клевретов США в своем твиттере экс-госсекретарь, инициатор бомбежек Югославии Мадлен Олбрайт.