Кличко будет судиться с 1+1

26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он с братом Владимиром подал в суд на телеканал 1+1. На телеканале заявляют, что официальных документов по этому поводу не получал, но готов отставать свои права в суде, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались до моего брата Владимира”, – заявил Виталий Кличко, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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По его словам, гендиректор телеканала Александр Ткаченко заинтересован в занятии его должности главы КГГА, что сказывается на ангажированности сюжетов канала.

Мэр просит не считать его иск наступлением на свободу слова.

Комментируя заявление мэра Киева, в 1+1 заявили, что это уже не первое заявление Кличко по этому поводу, но канал не получал никаких официальных документов.

“За последний месяц в СМИ в очередной раз появляется информация о намерениях Виталия Кличко и его брата Владимира подать в суд на телеканал 1+1. Это уже не первое заявление действующего мэра Киева, однако телеканал “1+1″ по-прежнему не получал никаких официальных документов по этому поводу. В то же время, в случае получения иска, мы готовы отстаивать свои права в суде”, – отмечается в комментарии.

Руководство телеканала уверяет, что в своей редакционной политике журналисты канала 1+1 руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники.

“Мы не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере, по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице”, – сказано в комментарии телеканала.

24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Кличко. Сам мэр Киева заявил, что “сдаваться не будет”.

Как сообщал ПолитНавигатор, Кабмин рассмотрит увольнение городского головы Виталия Кличко на ближайшем заседании.