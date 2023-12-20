Кличко и дети подземелья. Киевский метрополитен на грани апокалипсиса

Киеву угрожает обвал метро. Причем полномасштабный, на всех трех городских ветках – зеленой, красной и синей. На днях стало известно о распоряжении мэра Кличко готовиться к закрытию еще нескольких станций – «Почтовой площади», «Контрактовой площади», «Тараса Шевченко» и «Почайной» – в связи с необходимостью их срочного ремонта.

Это все продолжение потопного «марлезонского балета», начавшегося 8 декабря. Как мы знаем, тогда первой серьезно пострадала синяя ветка, Оболонско-Теремковская. На ней по причине затопления закрыли сразу шесть станций.

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На видео, появившихся в СМИ и соцсетях, было показано, как мощный напор грунтовых вод заливает пути, хлеща изо всех щелей. Дело выглядело настолько кошмарно, что в явном шоке был даже непробиваемо-дубоголовый Кличко, лично прискакавший на место бедствия. Видимо, до Пидали (так его прозвали киевляне за глубокий интеллект и пристрастие к велосипедным заездам), хоть и с запозданием, но начало доходить, чем городу аукнулось его бездействие на протяжении почти 10 лет пребывания в мэрском кресле.

В течение этого срока у него то мосты разваливались («просто от усталости», как он убаюкивал киевлян в своих комментах), то улицы из-за непрочищенных канализаций превращались в венецианские каналы. То в самом центре города мостовые проваливались, и из них на несколько метров вверх били водопроводные гейзеры, то еще чего – таких примеров целая коллекция.

А Пидаля в это время или рождал шариковские перлы вроде того, что «населению следует готовиться к земле», или открывал биотуалеты, застревая в них на виду у публики и журналистов, или кульбиты на спортмайданчиках выделывал перед «случайными» зрителями, или грозился мэрию покинуть и пойти воевать, чтоб землю Украйны амерам отдать… Короче, резвился вовсю. Вот и дорезвился.

Нет, конечно, кое-какую деятельность он вел. В основном, ту, что позволяла ему деньгами налогоплательщиков набивать собственные закрома: строил многоэтажные комплексы над подземными путепроводами, мостовые перелицовывал, дырки в дорогах битумом заплевывал, топонимику декоммунизировал, памятники сносил, гербы переделывал и т.п. (Теперь вот вознамерился за 500 млн фуникулер типа чинить, хотя самая насущная проблема – это метро). Причем настолько беспардонно, что вызвал этим зависть у Зеленского, который неоднократно попрекал его за «перекладывание брусчатки», явно возжелав дать ему пинка и усадить на его место свою креатуру.

А ведь все эти годы знающие люди били в набат по поводу того, что в городе на должном уровне не обеспечивается функционирование разветвленного столичного хозяйства. Не обслуживаются, как положено, в соответствии с техническими требованиями и условиями, транспортная, коммунальная и другие инфраструктуры, коммуникации и т.п. Власть проводила необходимые сезонные работы только для галочки, презрев все технические нормы и правила.

А на вопрос о том, почему не делаются обслуживание и ремонты, разводила руками, ссылаясь якобы на отсутствие соответствующих фондов.

И вот теперь, когда настал «час икс», у Кличко есть от чего впадать в шок. Во-первых, столичный метрополитен оказался под угрозой ужасающей катастрофы. Через день после аварии на Оболонско-Теремковской линии подтопило станцию метро уже красной ветки, «Черниговскую». Она вообще расположена на Левом берегу, на другом конце города. Была возведена еще в советские годы под названием Комсомольская. Необандеровцы ее, конечно, переименовали, а вот на все остальное наплевали.

В итоге эта наземная станция оказалась в центре глубокого болота, вокруг нее образовались провалы по всему периметру. Дальше – больше. Еще через несколько дней, 11 декабря, началось затопление на станции «Олимпийская», практически в самом центре города. Две остановки до Крещатика. Здесь расположены знаменитый Олимпийский стадион, множество бутиков, ресторанов и офисов. Здесь всегда очень многолюдно и многоавтомобильно…

Вскоре киевский архитектор Анатолий Фролов сделал заявление, что следующая в очереди на затопление – «Контрактовая площадь», которая находится на Подоле. А местный ресурс «Информатор», со ссылкой на данные своих инсайдеров, сообщил, что из-за трещин и просадки тоннелей в самом скором времени в столице могут закрыть еще по крайней мере 15 станций.

И вот уже буквально намедни городские власти объявили, что планируются к закрытию станции, указанные в начале этого материала. Правда, без объявления даты, но с открытым поиском фирм-подрядчиков, способных на условиях тендера составить проектную документацию.

Таким образом, Пидаля и здесь не желает упустить свой куш, и пока еще никто не задал ему вопроса: а почему, собственно, профильные госструктуры, финансируемые из бюджета, не возьмутся за эти работы? Думается, ответ очевиден: а где же тогда будет навар?

Но не только от производственных проблем теперь болит голова у одного из продажных нацистских пауков, вскочившего в кресло городского головы на гребне эйфории от Майдана-2014. Во-вторых, головную боль ему доставляют заклятые единомышленники в вышних эшелонах – Зеленский и его прихвостни, которые не преминули на Кличко навесить всех собак.

У Зели теперь в руках шикарные козыри для нокаута экс-боксера. Недаром ведь премьер Шмыгаль фактически его лично обвинил в катастрофе, написав в своем Telegram-канале, что именно «из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей… Случившееся угрожает непосредственно самим киевлянам, которые используют станции метро как бомбоубежища».

Конкуренты Кличко твердят, что с целью получения «откатов» с тендеров и контрактов он одним росчерком своего пера, не советуясь со специалистами, разрешил возведение многоэтажек над линией, проходящей в пойме взятой в коллектор реки Лыбедь. Из-за чего и задвигались мокрые грунты.

Конечно, на всевозможные контролирующие структуры и в соцсети посыпались сотни вопросов от возмущенных и перепуганных киевлян: что происходит, что делать и кто виноват?

Что касается причин, здесь мнения разные. «Олимпийская» и «Черниговская» пострадали якобы от схода снега и аномальной погоды, а на других произошла разгерметизация тоннеля из-за инженерных ошибок.

Глава Киевского метрополитена Брагинский настаивает на том, что всему виной «некачественная работа генподрядчика (не сделал гидроизоляцию), высокая активность реки Лыбидь, в пойме которой расположен тоннель, и геологические условия, такие, как наличие плавунов». Хотя другие эксперты утверждают, что просто нужно было планово делать все необходимые работы, и тогда с тоннелем не возникло бы проблем. Но Кличко в это время занимался «декоммунизациями» и уничтожением истории и русской культуры.

Теперь затопления в метро могут привести к критическим нарушениям устойчивости тоннелей и множественным обвалам. Что угрожает полной катастрофой подземке, ежедневно перевозящей миллионы людей. Они уже ощутили на себе жуть первых аварий, когда, выбравшись из подземелья, часами мокли в длинных очередях, под дождем и снегом, в ожидании другого общественного транспорта

Что касается поиска виноватых, то, кроме обвинений мэра со стороны Банковой, звучат и выпады в адрес бывшего президента Януковича и премьер-министра Азарова. И даже советских метростроевцев. Например, один из советников Кличко ничтоже сумнящеся разродился следующей тирадой:

«Банда Януковича пришла к власти в 2010 году, и им нужно было показывать быстрый результат: срочно открывать новые станции. И по фигу было на то, что гидроизоляцию не успели сделать».

А теперь послушаем мнение по этому поводу нашего давнего знакомого, русского коренного киевлянина и прихожанина Киево-Печерской лавры Олега:

«Прежде всего, как православный человек, я скажу, что, похоже, начинают сбываться пророчества святых старцев о том, что Киев может затопить, если будет захвачена лавра. А как гражданин этого некогда русского города добавлю, что виноваты во всем западные марионетки, которые не умеют ничего, кроме как разрушать то, что было сделано до них. Они провели люстрацию профессиональных спецов, знавших назубок свое дело и свои обязанности. Киевский метрополитен был открыт в 1960 году, третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского, первый в УССР. Его ремонтами и профилактикой занимались сотни высококлассных инженеров и техников, которых майданная кодла люстрировала, разогнала. А сама ни единой станции не построила и даже обслужить не смогла… Теперь вот валит с больной головы на здоровую – на бывших руководителей. Да ведь станции, построенные при них, прослужили 10 лет! Следить за ними надо было, а не карманы набивать да русскую культуру гнобить. … Это ужас, но, похоже, вся инфраструктура столицы начинает разрушаться. Могут проседать и рушиться здания, построенные на этих ветках, дороги… Дохозяйничались геростраты…».