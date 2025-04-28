Кличко и «территориальные уступки Украины»: геополитика как ширма для разворовывания Киева

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Одной из топ-новостей уходящей недели на Украине стало широко разлетевшееся по местному информпространству интервью киевского головы Виталия Кличко. Неожиданно для многих, он первым из украинских политиков высшего эшелона публично признал возможность завершения войны без достижения официально заявленных Банковой целей – выхода на границы 1991 года.

По традиции, посполитые узнали об этом не из украинских, а из зарубежных СМИ, которые в последнее время все чаще называют вещи своими именами.

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«Один из сценариев – это… отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», – сказал Кличко британской ВВС.

Впрочем, когда киевского мэра спросили, разговаривал ли он об этом с Зеленским, мэр украинской столицы ответил отрицательно, и сказал, что это не его функция. Мол, высокая геополитика и дипломатия – не моя епархия, а я вообще-то больше по хозяйственной части. Ну, метро там строить или благоустройством заниматься.

Тем не менее, слово сказано, и оно – не воробей. После всего произошедшего в Париже, Лондоне, Риме, а также Вашингтоне и Москве, стоит ожидать, что следом за Кличко подтянутся более осторожные коллеги по цеху.

Нынешние откровения Кличко прозвучали на фоне нового витка конфликта подконтрольных Зеленскому силовиков с командой киевского головы. Так, совсем недавно уголовное подозрение вручили его ранее отстраненной от должности «правой руке» и секретарю киевского горсовета Владимиру Прокопову.

Последнего подозревают в махинациях с землей. Кроме того, СБУ подозревает его в популярном среди украинских чиновников бизнесе – организации схем нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Европу.

Интересно, что за правую руку Кличко взялись с двух сторон – не только копающая под мэра-боксера Банковая, но и работающие на западные гранты активисты-соросята. Последние оказались более эффективны и удачливы в своих атаках – именно после опубликованного ими «антикоррупционного расследования» об активах своей семьи, Прокопов был вынужден написать заявление об отставке.

«Причины заинтересованности мной, как главы крупнейшей фракции в Киевсовете понимаю. За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы», – заявил заместитель Кличко.

По данным «сливного бачка» Bihus Info, с 2015 года, когда Прокопов стал секретарем Киевсовета, а позже и заместителем Кличко, его семья стала активно богатеть и обзаводиться различными активами: тесть и жена скупали квартиры и офисные помещения в Киеве, теща купила дом в Киевской области.

Часто покупки оформлялись по цене явно ниже рынка, иногда продавцами указывались давние друзья Прокопова, работавшие в компаниях его семьи. Например, один из таких в 2018 году продал Прокопову имение на 600 кв.м. в коттеджном городке «Коник» под Киевом за сумму около 380 тыс. долл., хотя журналисты оценивают его в миллион баксов.

А жена политика Вера Прокопова въехала в трехкомнатную квартиру в киевском элитном ЖК Хэппи Хаус. При этом, по данным расследования, после таких «подарков» друзья заместителя Кличко «внезапно стали владельцами прибыльных коммунальных объектов столицы».

Резонансное расследование грантоедов стало для силовиков Зеленского поводом для очередной атаки на киевскую мэрию, по кабинетам которой ходили с обысками, выемками, чиновников допрашивали, вручали уголовные подозрения и вообще всячески кошмарили.

Сам киевский мэр, конечно же, расценил все это как «резко усилившееся давление силовиков на местные власти».

«Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг», – пожаловался Кличко на всеукраинском форуме региональных властей – одной из сохранившихся публичных статусных площадок, позволяющих региональному начальству периодически встречаться, сверять часы и позиции и координировать свои действия.

Параллельно такие же жалобы уходили и на Запад в редких, но метких интервью мэра европейским, чаще всего, немецким, СМИ. Таким образом, Кличко конвертировал для внешнего пользования коррупционные проблемы своего окружения в имидж гонимого властью оппозиционера.

Такая тактика имеет как свои плюсы, так и очевидные минусы. К первым можно отнести публичность – давая о себе знать громкими резонансными заявлениями по вопросам, выходящим за рамки собственно муниципальной компетенции, Кличко повышает свою капитализацию на политическом рынке, как одного из игроков высшей лиги и кандидатов на ведущие роли в потенциальных выборных раскладах, если выборы все же состоятся.

Каждое заявление о войне или о территориальных уступках или о зажиме свободы слова и местной власти Зеленским – как бы посылает во внешний мир сигнал о том, что Кличко – один из акторов в будущей Украине без Зеленского.

Внутри страны Кличко отбивается от нападок Банковой разными путями. Одна из проверенных стратегий – отыгрывание имиджа боевого патриота и радетеля за нужды армии и фронта. Как раз в тот момент, когда по этажам киевской администрации ходили детективы НАБУ и следователи СБУ, мэр столицы под камеры СМИ передал 112-й бригаде теробороны более 1800 БпЛА, включая 150 Mavic 3Е и 1500 FPV-дронов. Всего с начала года на оснащение этой бригады из бюджета Киева было выделено 200 млн. грн.

Еще одна выигрышная стратегия защиты – аппаратные бои. В частности, ещё с января нынешнего года идет вялотекущий конфликт между Кличко и назначенным Зеленским главой Киевской военной администрации Тимуром Ткаченко. В ходе этой аппаратной войны в начале апреля Киеврада расширила полномочия Кличко и урезала полномочия Киевской городской военной администрации. Теперь реализация полномочий назначенца Банковой сможет происходить только после визирующей подписи Кличко.

Кличко говорит, что такая норма была необходима для «решения неотложных хозяйственных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы». В то же время назначенец Зеленского Тимур Ткаченко жалуется, что решение лишает городскую военную администрацию права издавать распоряжения.

«Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев – это не частная компания. Если так, как вы руководите заседаниями Киевсовета, руководить всем государством — это, знаете, не лучшая предвыборная реклама», – заявляет Ткаченко.

Тимур Ткаченко

Понятно, что такие ситуации не способствуют замирению между Киеврадой и Зе-канцелярией. А несанкционированная с Банковой внешнеполитическая активность киевского мэра одновременно вызывает жгучую ревность и подозрительность администраторов Зеленского, провоцируя все новые волны наката на позиции киевского головы.

И далеко не всегда их удается отбить без кадровых потерь. Как вот в случае с Прокоповым, с которого мы начинали этот текст. А ведь это не просто фамилии – за каждым таким человеком стоят отлаженные схемы теневых потоков и деньги.

Последнее обстоятельство дает пищу для более приземленных трактовок неприятностей, преследующих киевскую мэрию в ее отношениях с Зе-силовиками. Так, находящийся сейчас в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский полагает, что высокая политика – всего лишь ширма, прикрывающая шкурные разборки за места у бюджетного корыта.

«Загоняя Кличко уголовными делами через НАБУ, Ермак пытается завести своего бизнес партнера Столара обратно на киевские схемы вместо бежавшего «смотрящего», – утверждает Дубинский.

Напоминая, что глава вцепившегося в киевскую мэрию мертвой хваткой Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос – свояк Тимура Ткаченко, назначенного Офисом Зеленского главой военной администрации столицы, с которым у Кличко жесткий конфликт.

Упомянутый же Дубинским киевский решала и застройщик Вадим Столар – контролирует переметнувшуюся под Зеленского половину запрещенной ОПЗЖ, и, по утверждениям того же Дубинского, является хранителем активов Медведчука пополам с доверенным лицом Ермака Артемом Колюбаевым.

Когда пишутся эти строки, позиционная война на Печерских холмах набирает обороты. Так, прозеленское большинство Рады подготовило законопроект, согласно которому мэры городов не смогут избираться на должность более двух раз при жизни. В случае принятия этого документа, Кличко больше не сможет возглавлять столицу.

Злые языки иронизируют над ситуацией: мол, это происходит в стране, где президент и парламент могут вообще без выборов рулить под предлогом войны, а все, кто с этим не согласен, назначаются «агентами Кремля».

При этом, с точки зрения рядового обывателя, обе стороны этого баттла не заслуживают доброго слова. С Зеленским все понятно, но и Кличко вообще-то говоря, системно уничтожает Киев под всеобщее рукоплескание сетевых патриотов-государственников.