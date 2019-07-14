Кличко: «Каждое утро молюсь, чтобы больше ничего не разрушилось»

14.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, еще три – в аварийном.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» рассказал бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в городе сложная ситуация с транспортной инфраструктурой, а деньги в первую очередь идут на восстановление снесенного из-за аварийного состояния Шулявского моста.

«После того как консоли Шулявского моста рухнули, я дал задание проверить аварийность всех остальных мостов города. Я был в шоке от информации. Семьдесят пять мостов в Киеве находятся в предаварийном состоянии, три — в аварийном. И я каждое утро встаю и молюсь, чтобы ничего не случилось с теми объектами, которые находятся в аварийном состоянии, потому что это крайне важно», – сказал Кличко.

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