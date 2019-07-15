15.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Киев, Местная власть, Политика, Украина
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Кличко хочет вывести из тени наркоманов и проституток

Украине пойдет на пользу легализация проституции и марихуаны, которые должны контролироваться государством.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» рассказал бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о своем отношении к легализации проституции и марихуаны.

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«Я не вижу в этом ничего плохого. В случае легализации оба эти процесса будут хорошо контролированы государством, станут более безопасными для их участников и наконец‑то выйдут из тени. Ведь – давайте говорить откровенно — они все равно существуют. Пример такой легализации нам показывает Германия. С одной стороны, это такая консервативная католическая страна, с другой – проституция там имеет официальный статус, даже есть профсоюзы, и государство контролирует эти процессы», – сказал Кличко.

Отметим, что в Германии католицизм не является доминирующей в обществе религией. Так, треть граждан Германии относят себя к католикам, примерно столько же – к протестантам, а более 30 процентов немцев считают себя атеистами.

Ранее, украинский телеведущий заявил, что украинский бюджет спасут проституция, порнография и наркотики.

Также мы сообщали, что немецкие СМИ назвали Киев секс-столицей Европы.

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