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29.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Кличко «кинул» Порошенко. На очереди Яценюк?

Мэр Киева Виталий Кличко после участия в экономическом форуме в Давосе был госпитализирован в одну из клиник Австрии на обследование из-за старой травмы спины, сообщила пресс-служба градоначальника украинской столицы.

Наблюдатели расценивают сообщение о недомогании Кличко как предлог отказаться от появления на съезде в Киеве, где состоится выдвижение Петра Порошенко в президенты.

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«Таким образом, Виталий Владимирович не сможет завтра выступить на форуме Петра  Алексеевича и поддержать его выдвижение на второй срок.  Жаль. Да, он очень не хотел приезжать в МВЦ, выступать, поддерживать… Но таки согласился. И вот такая незадача.

Обидно. Право, обидно.  Будем надеяться, хоть Владимира Гройсмана до завтра грипп не скосит. Ну или ещё какая хворь», – язвительно комментирует киевская журналистка Соня Кошкина в своем блоге.

Еще одним ударом для Порошенко может стать съезд «Народного фронта» Арсения Яценюка, намеченный на 2 февраля. Главная интрига – пойдет ли Яценюк на президентские выборы, несмотря на свой мизерный рейтинг из-за безуспешного пребывания в кресле главы Кабмина.

Участие Яценюка в выборах будет дробить голоса, на которые претендует Порошенко, следовательно, это увеличит угрозу непопадания президента во второй тур.

У Яценюка остается контроль над крупной фракцией в Верховной Раде. Выдвиженцами «Народного фронта» являются глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совбеза Александр Турчинов.

У Яценюка есть тайная обида на Порошенко – президент в свое время давил на него с целью отставки с должности премьера, которую вскоре занял экс-мэр Винницы Владимир Гройсман. Накануне отставки Яценюка в Киеве появились скандальные ситилайты со слоганом «Беги, Сеня, беги!». Их размещение приписывали именно администрации Порошенко.

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