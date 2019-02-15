Кличко не хочет отдавать меджлисовцам центр Киева

15.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Городской голова Киева Виталий Кличко предложил не устанавливать памятник жертвам высылки крымских татар в Мариинском парке напротив здания правительства, а перенести его в новый сквер на Троенщине – на окраине украинской столицы.

Об этом Кличко заявил на заседании жюри конкурса по определению лучшей идеи архитектурно-пространственной композиции памятника депортации.

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«Могу сказать одну вещь – это будет еще одной из многих вещей в этом парке, которая будет обращать на себя внимание, но не будет доминантой. Там у нас в Мариинском парке есть много памятников: памятник жабе, памятник Ватутину, еще будет крымскотатарский – очень много вещей», – сказал Кличко.

В качестве альтернативы он предложил посвятить депортации целый сквер, но на окраине города.

«Это будет весь парк, в котором можно будет сделать много акцентов, которые смогут провести к истории, культуре, исходя из орнамента тротуаров. Этот парк имел бы намного больший резонанс, чем одно какое-то сооружение в Мариинском парке, где и так уже много разных скульптур», – сказал Кличко.

Руководители запрещенный в России экстремистской организации «меджлис» не посмели возражать, но и не стали соглашаться. Они хотят съездить на Троещину и посмотреть парк, который в настоящее время только создается. Заместитель главы меджлиса Ильми Умеров предложил лучший вариант – и создать крымско-татарский парк, и установить памятный знак в Мариинском.