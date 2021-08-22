Кличко не пустили встречу Меркель: Для чего Зеленский устроил скандал

22.08.2021 14:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Мэру Киева Виталию Кличко не позволили встретить у самолёта прилетевшую на Украину канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибыв в аэропорт «Борисполь», Кличко попытался пройти к взлетной полосе, однако был остановлен охранником. По словам сотрудника безопасности, мэра Киева не оказалось в списках встречающих.

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Заявив, что прорываться силой «было бы нецивилизованно», Виталий Кличко решился подождать высокого иностранного гостя в коридоре – вдруг немецкий политик соизволит остановиться и поговорить.

«Такое в моей практике – впервые. Поэтому интересно: в «проевропейском» Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Получили ли команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» – возмутился Кличко на своей странице в Facebook.

Комментируя произошедшее, российский либеральный политолог Станислав Белковский предположил, что сегодняшний инцидент является предвестником открытой предвыборной войны между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским за пост президента Украины в 2024 году.

«Отставка мэра Киева всё ближе. Нынче Виталия Кличко банально не пустили встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в аэропорту «Борисполь». А значит, растёт вероятность боя «Виталий Кличко – Владимир Зеленский» на президентских выборах-2024», – написал он в своём Telegram-канале.

Представитель ЛНР на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник уточняет, что запрет на допуск Кличко – дело рук главы офиса президента Андрея Ермака.

Обслуживающий Порошенко политолог Тарас Березовец уверен, что Кличко в итоге все же добьется встречи с Меркель.

«Понятно, что Меркель теперь специально найдёт место в графике для встречи с Кличко. И все выйдет как раз наоборот. Для Кличко урок, все договорённости с Ермаком не стоят ровным счетом ничего. Теперь Зеленский своими клоунскими эскападами не оставляет Кличко другого выхода, кроме как начать президентскую кампанию. Всё как заказывали», – комментирует Березовец.

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос соглашается, что недопуск Кличко – заранее проигрышная ситуация для Зеленского.

«Госпожу канцлер об этом наверняка спросят, если будет такая возможность, и где-то даже понятно, что она ответит! Спросят не только её, но тут непонятно, какой будет ответ… Кличко удачный ньюзмейкер – тут все согласятся!» – отмечает Матиос.

Бывший прокурор предположил, что Киев мог пойти на столь отчаянный шаг ради попытки скрыть более крупный позор – например, с «Северным потоком-2».