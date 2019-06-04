Кличко не сторговался и зовёт к себе Саакашвили

04.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Мэр Киева боксер Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду под брендом партии «Удар», хотя у беглого экс-президента Грузии имеется собственный проект «Рух новых сил».

Кличко опубликовал соответствующее обращение, не забыв заверить в нем, что «Удар» будет поддерживать курс нового президента Владимира Кличко на вступление в ЕС и НАТО.

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Киевская журналистка Соня Кошкина пишет в своем блоге, что видеообращение Кличко – следствие его торгов с Юлией Тимошенко.

Времена популярности «Удара» в прошлом. В 2014 году Кличко под давлением своего тогдашнего спонсора олигарха Дмитрия Фирташа отказался от борьбы за президентское кресло и «слился» в пользу Петра Порошенко.

Теперь ни Порошенко, ни Тимошенко не дают Кличко необходимого числа мест в проходной части списка. У Юлии, например, он насчитывает всего 25 проходных мест – этого мало для всех желающих попасть в Раду в случае объединения с командой киевского мэра (взамен Кличко может помочь с админ ресурсом).

Самостоятельно ни партия Кличко, ни партия Саакашвили претендовать на попадание в Раду не могут из-за мизерного рейтинга. Зато, объединившись, как минимум, могут отрывать часть голосов у других майданных проектов.

К слову, сам Саакашвили в Раду баллотироваться не может, поскольку закон требует от кандидата проживать как минимум 5 последних лет на Украине. Кличко также не хочет покидать денежную должность мэра Киева.