06.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Политика, Украина
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Кличко нельзя упустить как особо опасного хунтаря

Мэр Киева Виталий Кличко несет такую же ответственность за обнищание Украины и доведение ее до нынешнего состояния, как и уже отставной президент Петр Порошенко. Кличко был его «второй половинкой», возглавляя на выборах «Блок Петра Порошенко», а депутаты его партии «УДАР» принимали уничтожающие страну законы.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кличко – это вторая половинка от Порошенко. Кличко шел «в пакете» с Порошенко, когда распределялись сильными мира сего, кто будет президентом, кто будет мэром. И Кличко, не забывайте, был главой политической силы, которая была полностью связана с Порошенко. «Блок Петра Порошенко» – это часть «УДАРа» Кличко, которую он возглавлял, когда Порошенко стал президентом.

Он несет ответственность за все, что происходит в нашей стране. Депутаты этого приснопамятного БПП принимали такие законы, такие решения, которые привели к такой жизни», – заявил Добкин.

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