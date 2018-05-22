Политнавигатор - Новости России и Украины
22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  3 035 просмотров
Киев, Местная власть, Общество, Политика, Пропаганда, Скандал, Спорт, Украина

Кличко нокаутом победил “Газпром”


Киевские власти договорились с УЕФА о демонтаже рекламных баннеров с логотипом российского “Газпрома” на финале Лиги чемпионов в украинской столице, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в Facebook уполномоченный от Киевской городской госадминистрации по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА относительно невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание”, – написал он.

Ранее Мирошниченко заявлял, что власти Киева рассчитывают на понимание со стороны УЕФА относительно неприемлемости упоминания российского “Газпрома” на рекламных стендах в столице.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть