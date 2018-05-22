22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Кличко нокаутом победил “Газпром”

Киевские власти договорились с УЕФА о демонтаже рекламных баннеров с логотипом российского “Газпрома” на финале Лиги чемпионов в украинской столице, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в Facebook уполномоченный от Киевской городской госадминистрации по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

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“Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА относительно невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание”, – написал он.

Ранее Мирошниченко заявлял, что власти Киева рассчитывают на понимание со стороны УЕФА относительно неприемлемости упоминания российского “Газпрома” на рекламных стендах в столице.