Кличко оформляет союз с Аваковым против Зеленского

Бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем столичного градоначальника Виталия Кличко. Наблюдатели усматривают в этом свидетельство коррупционного союза правоохранителей и строительной мафии в Киеве.

«Опыта управления городским хозяйством у него нет. Очевидно другое , пока Крищенко возглавлял Киевскую полицию – у него сложились очень продуктивные отношения с окружением Кличко, которое доит Киев с 2014 года.

Неудивительно, что полиция Киева обычно не замечала незаконные застройки и использование против протестующих титушок, как и замечала схематоза и дерибана на коммунальных предприятиях., беспредела с эвакуаторами. Вот мэр и наградил должностью для «кормления»того, кто зад прикрывал», – комментирует в своем блоге политолог Андрей Золотарев.