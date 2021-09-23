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23.09.2021 18:28 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Киев, Политика, Украина
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Кличко оформляет союз с Аваковым против Зеленского

Новости УкраиныБывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем столичного градоначальника Виталия Кличко. Наблюдатели усматривают...

Бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем столичного градоначальника Виталия Кличко. Наблюдатели усматривают в этом свидетельство коррупционного союза правоохранителей и строительной мафии в Киеве.

«Опыта управления городским хозяйством у него нет. Очевидно другое , пока Крищенко возглавлял Киевскую полицию – у него сложились очень продуктивные отношения с окружением Кличко, которое доит Киев с 2014 года.

Неудивительно, что полиция Киева обычно не замечала незаконные застройки и использование против протестующих титушок, как и замечала схематоза и дерибана на коммунальных предприятиях., беспредела с эвакуаторами. Вот мэр и наградил должностью для «кормления»того, кто зад прикрывал», – комментирует в своем блоге политолог Андрей Золотарев.

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А экс-депутат майданщик Сергей Лещенко настаивает, что союз Кличко и Крищенко имеет не только коррупционную составляющую.

«Виталий Кличко пытается усилиться перед решающей схваткой с Офисом президента за власть в Киевской городской государственной администрации. С подачи Кличко заместителем городского головы назначен Андрей Крищенко, бывший начальник Киевской полиции, член команды Арсена Авакова. Таким образом, альянс мэра и экс-министра МВД приобретает конкретные формы», – считает Лещенко.

Аналогично трактует назначение Крищенко и еще один бывший депутат – экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук.

«Политический союз Виталий Кличко и Арсена Авакова становится реальностью, с чем и поздравляем зеленых шлеперов с Банковой», – написал Мосийчук в своем блоге.

Крищенко и еще один представитель окружения Авакова – Зорян Шкиряк

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