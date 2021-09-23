Кличко оформляет союз с Аваковым против Зеленского

Кличко оформляет союз с Аваковым против ЗеленскогоНовости Украины
Бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем столичного градоначальника Виталия Кличко. Наблюдатели усматривают в этом свидетельство коррупционного союза правоохранителей и строительной мафии в Киеве.
«Опыта управления городским хозяйством у него нет. Очевидно другое , пока Крищенко возглавлял Киевскую полицию – у него сложились очень продуктивные отношения с окружением Кличко, которое доит Киев с 2014 года.
Неудивительно, что полиция Киева обычно не замечала незаконные застройки и использование против протестующих титушок, как и замечала схематоза и дерибана на коммунальных предприятиях., беспредела с эвакуаторами. Вот мэр и наградил должностью для «кормления»того, кто зад прикрывал», – комментирует в своем блоге политолог Андрей Золотарев.
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А экс-депутат майданщик Сергей Лещенко настаивает, что союз Кличко и Крищенко имеет не только коррупционную составляющую.
«Виталий Кличко пытается усилиться перед решающей схваткой с Офисом президента за власть в Киевской городской государственной администрации. С подачи Кличко заместителем городского головы назначен Андрей Крищенко, бывший начальник Киевской полиции, член команды Арсена Авакова. Таким образом, альянс мэра и экс-министра МВД приобретает конкретные формы», – считает Лещенко.
Аналогично трактует назначение Крищенко и еще один бывший депутат – экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук.
«Политический союз Виталий Кличко и Арсена Авакова становится реальностью, с чем и поздравляем зеленых шлеперов с Банковой», – написал Мосийчук в своем блоге.
Крищенко и еще один представитель окружения Авакова – Зорян Шкиряк
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