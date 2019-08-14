Кличко оказался не тупым, а крепким: Зеленскому грозит двоевластие в Киеве

14.08.2019, Киев, Игорь Петров

Около 50 депутатов киевского горсовета якобы уже готовы создать фракцию «Слуги народа» в существующем горсовете. Это существенно уменьшит способность нынешнего мэра Киева Виталия Кличко управлять городом.

Однако не все так однозначно.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По имеющейся информации около 50 депутатов из 120 якобы уже готовы «перекраситься в зеленый цвет», то есть готовы создать фракцию «Слуги народа» в уже существующем горсовете.

Если это так, то, конечно, говорить о контроле Кличко горсовета не приходится. Скорее всего, он потеряет влияние на эту структуру.

Я думаю, что гипотетическое двоевластие может продолжаться еще до полугода, до момента, когда закон (о мэре Киева) может быть выработан, проголосован и одобрен Конституционным судом. Чтобы не было двузначных трактовок – что может мэр Киева, что он не может.

Вопрос в том, сможет ли Кличко контролировать киевский горсовет. Если сможет, если информация про 50 перебежчиков фейковая, то, возможно, у нас сохранится двоевластие.

Есть основания аффилировать Кличко с командой Порошенко, с силами извне Украины. Если у него будет такая поддержка, то можно рассчитывать на двоевластие», – рассуждает эксперт.

Тем не менее, с Кличко еще возможны торги, он может сохранить свой пост при условии достижения договоренностей с командой президента Украины Владимира Зеленского, отметил Гайдай.