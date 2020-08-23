Кличко оконфузился накануне торжеств по случаю «Дня прапора»

23.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве к 90-метровому флагштоку, установленному ко Дню независимости и Дню государственного флага, криво прикрепили герб Украины.

На это обратил внимание киевский журналист Василий Апасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не поленился, специально ночью приехал посмотреть первым на 90-метровый флагшток с кривым гербом – кривой, как управление городом Киевом», – прокомментировал видео Апасов в своем блоге.

Позже он опубликовал фото в дневное время.

«Говорят, что в КГГА было требование, чтобы в День Независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом!» – иронично отметил журналист.

В свою очередь киевский блогер и бизнесмен Денис Гороховский у себя в Telegram-канале сообщил, что разгадал месседж авторов изваяния.

«Вот вы смеетесь с кривого герба на самом большом флагштоке Украины, а зря. Он совсем не кривой. Просто авторы как бы намекают, что сейчас в тренде Украина с правым уклоном», – отметил Гороховский.

«Тут Виталик криво герб установил. Но мы другого и не ожидали», – констатировал в своём блоге депутат «Слуги народа» Александр Дубинский.

Мэр Виталий Кличко попытался оправдаться и заявил журналистам, что, якобы, тризуб специально установили неровно, а он встанет на место уже после торжественного флага.

Однако при этом Кличко зачем-то лично приехал проинспектировать скорость установки монументального сооружения, что выдало нервозность градоначальника.

Отметим, флагшток возводят на территории бывшего музея истории Великой Отечественной войны (впоследствии переименован в музей истории Украины во Второй мировой войны, где открыты экспозиции в честь боевиков АТО и УПА).

Высота флагштока – почти 90 метров, полотнище «прапора» приблизительно 16 на 24 метра.