Кличко оконфузился, сказав неприличное слово в эфире ТВ

15.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга оконфузился, допустив пошлую оговорку – в прямом эфире вместо слова «после», звучащего по-украински как «пiсля», бывший боксер сказал слово «писька».

«У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенси… санси… сенсаси… сенсационных публикаций в СМИ», – сказал Кличко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сурдопереводчик не смогла сдержать в этот момент насмешливую улыбку.

Напомним, это далеко не первая оговорка Виталия Кличко. Киевский мэр стал знаменит благодаря множеству подобных конфузов и нелепых высказываний.