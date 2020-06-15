15.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Киев, Украина
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Кличко оконфузился, сказав неприличное слово в эфире ТВ


Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга оконфузился, допустив пошлую оговорку – в прямом эфире вместо слова «после», звучащего по-украински как «пiсля», бывший боксер сказал слово «писька».

«У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенси… санси… сенсаси… сенсационных публикаций в СМИ», – сказал Кличко.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сурдопереводчик не смогла сдержать в этот момент насмешливую улыбку.

Напомним, это далеко не первая оговорка Виталия Кличко. Киевский мэр стал знаменит благодаря множеству подобных конфузов и нелепых высказываний.

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