Кличко поднимает бунт против Зеленского

11.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский намерен лишить мэра Киева Виталия Кличко контроля над украинской столицей, сосредоточив все рычаги управления у подконтрольного новому президенту главы городской администрации.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что кандидатом на пост нового руководителя Киева является директор скандально известного телеканала «1+1» Александр Ткаченко – медиаменеджер олигарха Игоря Коломойского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Говорили спокойно.Президент подтвердил слухи, что ходят уже давно по разделению полномочий. Глава Киевской госадминистрации – его вертикаль, и он туда собирается назначить своего человека… Лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это возвращение методов Януковича. И лишение Киева самоуправления, когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не избирают… такого нет ни в одной европейской столице», – говорится в экстренном заявлении Кличко.

Он заявил о несогласии с Зеленским и предложил вместо задуманной новым президентом схемы провести досрочные выборы мэра Киева.

В защиту Кличко уже выступили депутаты из нынешнего правящего большинства в Верховной Раде.

«Зеленский делает то же, что и Янукович. Просто копирует. Изнасилование Конституции и КС. Отмена парада. А сейчас – будет пытаться сделать с Киевом то же, что и Янукович -отменить пост мэра, как одновременного главы КГГА. Фактически, отменить выборы мэра, назначив на Киев какого-то очередного дружбана. Вот так выглядит народовластие от Зеленского. Хотите выбрать себе мэра? Хрен вам! Слушайтесь того, кого мы над вами поставим. Узурпация и концентрация власти происходит на наших глазах. Януковичу, кстати нужен был свой глава КГГА для того, чтобы не допустить Майдана. Ему не помогло. И вам, Владимир Александрович, не поможет», – грозит депутат парламента Сергей Высоцкий из партии Арсения Яценюка.