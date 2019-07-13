13.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Коррупция, Украина
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Кличко посадят

В ближайшее время уголовные дела будут возбуждены в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Он превысил должностные полномочия, раздавая столичную землю единоличным решением.

Об этом в эфире телеканалу NewsOne заявил бывший замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кличко ждут сюрпризы. В результате неформального расследования нами деятельности Порошенко оказалось, что несколько эпизодов есть и у Кличко. Он подписывал договора аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии. На следующей неделе первые заявления о преступлениях в отношении Кличко уйдут в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Там есть несколько еще эпизодов.

И я думаю, что Кличко нужно сейчас не по телевизору выступать – ему нужно готовиться к походам к следователю. То, что происходило в пять лет последних под руководством Кличко – это предмет отдельного проекта», – заявил Портнов.

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