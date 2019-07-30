Кличко потерял контроль над Киевом

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко больше не контролирует власть в столице.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Богдан уверяет, что Кличко сам признался ему в том, что в Киевраде действуют «смотрящие», которые и руководят депутатами.

«Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевсовет. Есть два-три «смотрящих», которые имеют группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, он не сможет быть эффективным мэром. Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим поделать не может», – заявил Богдан.

При этом, руководитель президентского офиса подчеркнул, что Кабмин также не хочет увольнять Кличко.

«Он был назначен главой Киевской городской государственной администрации, согласно Конституции и закона Украины, и складывает полномочия перед новоизбранным президентом. Однако, к сожалению, на сегодняшний день с момента инаугурации нового президента представления от Кабинета министров об увольнении господина Кличко не поступало», – добавил Богдан.