Кличко пожаловался, что бюджет RT такой же, как у Киева

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине недостаточно жёсткая информационная политика, необходимо внимательнее относиться к высказываниям персоналий, которым предоставляют украинский эфир.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Мюнхенской конференции по безопасности одной из ключевых тем была информационная безопасность. Я хочу сказать откровенно: сейчас Азаров вещает, какие-то там свои мнения распространяет, завтра будет вещать Янукович. Если кто-то думает, что на сегодняшний день угрозу несут танки, ракеты – наибольшая угроза – информационная, неправдивая, fake news.

Можете себе представить, бюджет российского «Russia Today» такой же, как у города Киев. Почему – понятно, людей зомбируют через СМИ. И в этом направлении я уверен, что нам нужно более важно относиться к персоналиям, к той информации, которую распространяют СМИ. Потому что я слежу за высказываниями тех людей, которые исчезли с Украины, как они комментируют происходящее в стране и ничего хорошего не желают», – заявил киевский мэр.

«Я убеждён, что нужна информационная политика, я убеждён, что эта политика должна объединять страну, а не раскалывать. Это очень важно», – добавил Кличко.