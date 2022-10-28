Кличко пожаловался на колоссальный энергодефицит в Киеве и предупредил об экстренных отключениях

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Новости Украины

Если Россия больше не будет наносить удары, то украинской столице необходимо до трех недель, чтобы стабилизировать ситуацию с дефицитом электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Мы работаем в экстренном режиме, потому что у нас экстренные отключения света, продолжающиеся по всем районам. Это делает Укрэнерго. В связи с большим недостатком и дефицитом отключения колеблются примерно от часа. Мы знаем, что у нас пиковая нагрузка. От 20 до 50% – это дефицит электроэнергии. Этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок и прочего», – сказал киевский градоначальник в эфире телеканала ICTV.

Он рассказал, сколько времени понадобится для ликвидаций последствий ударов по энергетической инфраструктуре.

«Мы связались со специалистами Укрэнерго, которые говорят, что если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, они надеются в течение 2-3 недель устранить проблематические моменты, связанные с атаками ракет и дронов, во время которых были повреждены системы энергообеспечения. Непростая задача, но они говорят, что примерно 2-3 недели», – резюмировал Кличко.

В свою очередь Киевская городская госадминистрация предупредила жителей столицы об опасностях, вызванных отключением освещения.

«Пешеходов призываем учитывать обстоятельства отключения уличного освещения и позаботиться о собственной безопасности. В частности, надевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток. Фликеры можно выбирать в любом виде: браслеты, наклейки, ленты, жилеты, элементы одежды или даже рефлективную одежду. Также не стоит забывать о безопасности ребенка: прикрепите фликер на рюкзак, шапку, обувь и т.д.», – призывают киевские власти.