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Немецкое издание Der Spiegel посвятило материал жалобам киевского градоначальника Виталия Кличко на плохие отношения с президентом Украины Владимира Зеленским.

Мэр Киева говорит немецким журналистам, что тщетно пытался провести уточняющую встречу с президентом, и не скупится на критику руководства страны.

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В беседе с газетами медиагруппы «Функе» он заявил:

«К сожалению, в это военное время нет единства между политическими силами».

Встреча с Зеленским для снижения напряженности между ними будет трудной. С начала войны, говорит Кличко, он пробовал это бесчисленное количество раз, потому что многое зависит от столицы.

«Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела», – язвит Кличко.

Когда речь заходит о его собственных президентских амбициях, Кличко имеет в виду время после войны: «Сегодня речь идет не о мечтах, теперь речь должна идти о желании выиграть войну, положить конец войне и снова обрести мир. «После этого мы сможем говорить о политических амбициях», – уверяет киевский мэр.

По мнению Кличко в центральном правительстве «слишком много политиков, в том числе, для которых личные амбиции важнее интересов страны». Мэр Киева также обвинил правительство и Банковую в том, что они слишком мало делают для борьбы с коррупцией в стране.

Отвечая на вопрос, находится ли правительство Украины на правильном пути в борьбе с коррупцией, Кличко ответил:

«Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: «Нет».

Сам он придерживался «точно такого же мнения».

Кличко не забывает позиционировать себя в дружественной ему немецкой прессе в качестве политика, горизонты мышления которого куда шире чисто коммунальных киевских проблем. Так, он без стеснения залез на «поляну» Зеленского, Кулебы и Умерова и призвал к усилению международной поддержки противовоздушной обороны.

«У нас дефицит систем ПВО», – жалуется немцам Кличко.

По его словам, в украинской столице российские дроны будут сбиваться в узком радиусе города.

«Поскольку части выпущенных ракет падали вниз, радиус пришлось расширить. Дроны и ракеты должны быть сбиты на пути к столице. Вот почему необходима дополнительная поддержка противовоздушной обороны», – утверждает он.

По словам Кличко после двух лет войны «ущерб Киеву огромен». В результате авиаударов было повреждено и разрушено более 800 зданий, в том числе почти 440 жилых домов, а в результате воздушных налетов погибло более 200 человек.

При этом в материале ни слова не говорится о реальных киевских проблемах типа уходящего под воду метрополитена, рушащихся мостах, разбитых в хлам тротуарах в центре города, низком качестве работы ЖКХ и все еще далеких от идеала укрытиях от воздушных атак, многие из которых в момент Х просто недоступны киевлянам.

Умалчивает городской голова и о том, что хотя Зеленский и Ко и правда используют борьбу с коррупцией в столице как предлог для политических наездов на столичную власть, однако сама эта проблема не выдумана Банковой. Масштабы воровства на коммунальных тендерах действительно впечатляющие, как и махинации с откатами при землеотводах и аренде коммунального имущества.