Кличко предупредил Киев о «приближении активных боевых действий»
25.02.2022 13:03 (Мск), Москва
Жители массива Оболонь должны оставаться в своих домах в связи с «приближением активных боевых действий».
Соответствующее предупреждение распространила мэрия Киева. «Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага», – говорится в сообщении.
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МВД Украины тем временем опубликовала инструкцию изготовления «коктейлей Молотова», которые украинские власти призывают граждан бросать в российскую бронетехнику.
Власти также призвали жителей Киева немедленно отключить онлайн-камеры и прекратить трансляции.
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