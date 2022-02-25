Кличко предупредил Киев о «приближении активных боевых действий»

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Новости Украины

Жители массива Оболонь должны оставаться в своих домах в связи с «приближением активных боевых действий».

Соответствующее предупреждение распространила мэрия Киева. «Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага», – говорится в сообщении.

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МВД Украины тем временем опубликовала инструкцию изготовления «коктейлей Молотова», которые украинские власти призывают граждан бросать в российскую бронетехнику.

Власти также призвали жителей Киева немедленно отключить онлайн-камеры и прекратить трансляции.