Кличко припомнил Зеленскому долгие годы издевательств и насмешек в «Квартале»

25.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко не собирается выделять место для переезда администрации президента.

Об этом Кличко заявил в интервью киевскому журналу «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мэр рассказал, что еще не встречался и ничего не обсуждал с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также столичного градоначальника попросили ответить на вопрос, готов ли он выделить новый квартал в столице для администрации президента, поскольку Зеленский изъявил желание вывезти ее с улицы Банковой в центре.

«Можно пошутить? Если Зеленский по поводу меня шутил, я имею право тоже пошутить. Хоть у него сейчас работа будет — не до шуток. Вот вы спрашиваете: готов ли я выделить ему новый квартал? Так у него, пожалуйста, уже есть квартал, который можно переименовать», – сказал Кличко.

Напомним, что Владимир Зеленский является одним из основателей компании «Студия Квартал 95».

При этом в производимом компанией юмористическом шоу «Вечерний квартал» Кличко регулярно высмеивался и показывался в образе недалекого человека.