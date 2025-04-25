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Городской голова Киева Виталий Кличко стал первым высокопоставленным украинским политиком, сказавшим вслух о возможности территориальных утупок России в ходе переговоров о перемирии.

«Один из сценариев – это… отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», – заявил Кличко в интервью ВВС.

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Впрочем, когда его спросили, разговаривал ли он об этом с Зеленским, мэр украинской столицы ответил отрицательно, и сказал, что это не его функция.

Откровения Кличко уже заметили на Украине и ряд коллег по «террариуму единомышленников» успели отчитать главу КГГА. В частности, обратив его внимание на один важный нюанс.

«Надо как-то объяснить Виталию Кличко и всем остальным, пока что не разобравшимся, что «временный отказ от территорий» и временный отказ от попыток вернуть оккупированные территории силовым путем, это абсолютно разные вещи. Первое- это статья 110 Уголовного Кодекса Украины, второе- констатация сложившейся на сейчас ситуации», – ехидно заметил нардеп от «Слуги народа» из Днепропетровска Максим Бужанский.

И, к слову, Бужанский в своем замечании абсолютно прав. Никто на Западе, включая и США, никогда не требовали и не требует от Украины формально-юридическогр отказа от каких-то территорий. Речь шла и идет исключительно о признании Киевом фактических реалий на земле.

Этот нюанс важно понимать не только не желающим становиться фигурантами уголовных дел украинским политикам, но и российской аудитории, часто превратно трактующей переводные публикации в западных СМИ.

Когда последние пишут про “территориальные уступки” со стороны Украины, подразумевается лишь фактическая сторона дела, а не признание Украиной российского статуса потерянных территорий юридически, или закрепление фактических границ в Конституции или законах Украины.

Архитекторы такого компромисса предполагают будущий мир, как ситуацию, при которой Россия сохраняет контроль над новыми регионами, а Украина продолжает считать их “оккупированными Россией”, однако не будет дальше воевать за их возвращение.

Отметим, что нынешние откровения Кличко происходят на фоне нового витка конфликта подконтрольных Зеленскому силовиков с командой киевского головы. Так, совсем недавно уголовное подозрение вручили его ранее отстраненной от должности «правой руке» и секретарю киевского горсовета Владимиру Прокопову. Последнего подозревают в махинациях с землей и в организации схем по переправке за границу за деньги уклонистов от мобилизации в ВСУ.