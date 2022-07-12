Кличко признал: Никакой войны бы не было, если бы не майдан
Если бы не майдан, Украина бы в российской орбите без надежды на ассоциацию с ЕС.
Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас приходится слышать, что, если бы не было майдана, то Путин не пошёл бы на Украину войной. Ты согласен с этим?» – спросил Гордон.
«Сто процентов не пошёл бы! Если бы не было майдана, Украина была бы в ключе большой Российской империи, и войны бы не было. Ну, зачем же воевать против себя? Мы же знаем причину майдана, чтобы никто не забывал – полное нежелание подписать ассоциации с ЕС, то есть задание было у Януковича чёткое – союз с РФ и никакой европеизации», – сказал Кличко.
(Отметим, что во время Евромайдана его организаторы наоборот убеждали русскоязычных граждан, будто протесты в Киеве – «это не против России, а против коррупции и преступной власти»).
Кличко добавил, что только после майдана украинцы смогли в полной мере понять, что такое настоящая «незалежность».
«Мы никогда не ценили такое слово, как независимость, «незалежность». Даже шутили – независимость от чего? От чего мы не зависим? Мы не могли это понимать суть этого слова», – сказал мэр-боксер, забыв упомянуть о тотальной зависимости нынешней Украины от посольств США и Великобритании.
Спасибо!
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