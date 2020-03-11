Кличко призвал не паниковать и объявил в Киеве тотальный карантин

11.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Из-за угрозы распространения коронавируса в украинской столице отменяются занятия в школах и вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирус, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта», – отметил Кличко.

Он уточнил, что будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах. Кроме того, будут ограничены массовые мероприятия в столице, в частности это касается концертов, конференций, киносеансов.

«Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, – сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!», – призвал киевский градоначальник.