Кличко призывает готовиться к отражению наступления на Киев

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Киевские власти готовятся к повторному наступлению российских сил на украинскую столицу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США ресурсу «Голос Америки» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Киев был и остается целью агрессора. Киев – это сердце. Киев – это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть разные сценарии, даже самый худший сценарий, для того, чтобы, если кто сможет и захочет, сможет – это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам, так можно на таком языке сказать», – сказал Кличко.

Он утверждает, что сегодня Киев подготовлен гораздо лучше к обороне, чем в начале российской операции.

«Киев сейчас защищен гораздо лучше, чем месяц назад, чем полгода назад, тем более чем год назад. Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад. Подготовлены, вооружены, а также разработана более подробная программа защиты Киева от агрессии», – отмечает столичный мэр.

Вспоминая события февраля – марта прошлого года, он признает:

«Давайте будем откровенно говорить, мы готовились даже к уличным боям».

У него поинтересовались, не считает ли он ошибкой отказ от массовой эвакуации киевлян до начала боевых действий. Он переложил ответственность на центральную власть.

«Эвакуацию до начала войны организовать? Во-первых, от руководства государства мы получали информацию, что войны не будет. И начинать в разрез ключевым заявлениям, что войны не будет, эвакуацию, оно выглядело, так мягко говоря, непонятно населению», – заявил политик.

Наиболее тяжелыми он называет первые две недели начала СВО.

«Было шоком, что русские так быстро смогут находиться уже на границе Киева, даже на границе нашего города. Мы слышали взрывы, уже бои шли в пригороде города, столицы. И это, знаете ли, неопределенность, сможем выдержать – не сможем. Такая, знаете, нервозность была», – вспоминает Кличко.