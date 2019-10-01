Кличко рассказал, как его проверяют ревизоры Гончарука

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столичной администрации проходит правительственная проверка, о которой ранее распорядился премьер Алексей Гончарук, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Кличко написал на странице в Facebook.

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Проверка, которая, по словам мэра, началась 25 сентября, продолжается почти во всех структурных подразделениях администрации и в некоторых РГА Киева.

“За это время мы получили более 70 запросов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности города и большого объема информации”, – добавил он.

При этом Кличко уточнил, что проверка не касается городского совета и его исполнительного органа. “Она касается только исполнительской дисциплины, то есть организации работы по выполнению городской администрацией задач, определенных законами Украины, актами президента Украины, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета министров Украины и поручениями премьер-министра Украины”, – рассказал мэр.