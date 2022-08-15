Кличко: Российские корректировщики находятся в Киеве

В украинской столице продолжают ждать своего часа Х сторонники России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Бабель» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он утверждает, что после 24 февраля российских «диверсионных групп в Киеве хватало».

«Их много обезвредили тогда, и сейчас СБУ продолжает обезвреживать. Еще немало так называемых консерв, которые должны были раскрыться в час Х, они, к сожалению, еще есть в городе. Поэтому я всегда обращаюсь к киевлянам, чтобы они были внимательны и обращали внимание на подозрительных лиц, особенно вблизи объектов критической инфраструктуры — на тех, кто осуществляет там видеосъемку», – сказал градоначальник.

Он призывает сразу же информировать правоохранителей о таких случаях.

«Мы помним, как в Киеве в конце февраля — начале марта вдруг появилось много меток, они были видны с воздуха. Много было подсветочных ракет, а также снимавших информацию квадрокоптеров, пролетавших над ключевыми объектами. В этом направлении сейчас немного спокойнее.

Но хочу еще раз подчеркнуть: ни один ракетный удар ни по одному объекту в Украине не происходит без так называемой «подсветки» диверсионными группами или коллаборантами. То есть корректировщики продолжают находиться и в Киеве, и в других городах. Поэтому обращаюсь всегда: будьте бдительны и внимательны ко всему происходящему вокруг вас», – резюмировал Кличко.