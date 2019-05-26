Кличко с братом испытали на прочность скандальный мост в Киеве

26.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили прочность стеклянного пола нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Twitter.

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“Стеклянный пол испытали!” — подписал видео мэр Киева.

70 квадратных метров пола смотровых площадок созданы из стекла.

Для того, чтобы проверить прочность стеклянных констукций, Виталий Кличко, вместе со своим братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром несколько раз подпрыгнули. По словам мэра Киева такие нагрузки пол не пугают — 1 квадратный метр такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

“Стекло, которым обустроили пол смотровых площадок — тоже украинское. Оно — крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов продолжалось пять месяцев. Длина нового пешеходного моста — почти 212 метров. Новый переход опирается на четыре опоры — две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой — 22 метра.

Как сообщал ПолитНавигатор, вокруг строительства этого моста вспыхнул скандал после того, как швейцарские архитекторы обвинили чиновников КГГА в краже их проекта строительства сооружения.