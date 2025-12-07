Кличко требует верить в «перемогу» и не поддаваться депрессии

Михаил Рябов.  
07.12.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 759
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киевский мэр Виталий Кличко призвал «громадян» не поддаваться депрессивным настроениям, а верить в «перемогу» и гордиться продолжающейся уже четвертый год войной.

Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский мэр Виталий Кличко призвал «громадян» не поддаваться депрессивным настроениям, а верить в «перемогу»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже почти четыре года. Путин делает всё, кидает всё, уже всё использовал, что возможно, чтобы захватить страну, – не выходит», – уверял градоначальник.

Он потребовал не поддаваться депрессии:

«Всё делается, чтобы распространять депрессивные настроения, чтобы уничтожить сопротивление… Да, тяжело, да, большие потери – но если кто-то будет говорить «поднять руки и сдаться в плен» – это не выход…

У нас есть все силы, чтобы остаться незалежной страной, не частью Российской империи, про что мечтает Путин», – вещал киевский мэр.

Пока Кличко призывает «терпеть» и воевать, его дети отсиживаются за рубежом. В Майами находятся 25 летний Егор-Даниэль, которому как раз пришел срок мобилизации, а также младший 20-летний сын Максим.

Их мать проживает в Германии, а сестра – дочь Виталия Кличко – почему-то в Нидерландах, а не трудится санитаркой в госпиталях ВСУ.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить