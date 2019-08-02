Кличко. Унижение

02.08.2019, Киев, Сергей Устинов

Вместе с эпохой Порошенко подходит к концу и эпоха Виталия Кличко. Надутый ровно десять лет назад «честными СМИ» в качестве новой «реформаторской» надежды Украины, всемирно известный боксер променял ринг на политические баталии, однако итогом карьеры на новом поприще стало превращение бывшей легенды спорта в посмешище.

Нет, конечно, поначалу был успех, цветы и овации «демократической общественности», страстно желавшей узреть нового мессию после эпикфейла с провалом в этом амплуа Виктора Ющенко. Созданная под Кличко партия УДАР – предшественник Самопомощи и Голоса Вакарчука, во многом унаследовавших его актив – сумела триумфально войти в парламент в 2012 году, получив 13 % голосов. Но затем этот воз медленно, но неуклонно покатился с горы по наклонной.

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Выяснилось, что хоть боксер Кличко и великий, но как политик он, мягко говоря, никакой. Плюс еще и косноязычен, так что становившиеся мемами его скандальные цитаты расходились в СМИ и соцсетях на ура, поставив лидера УДАРа в один ряд с такими известными цицеронами современности, как Джордж Буш-младший и тогдашний киевский мэр Леонид Черновецкий.

Очень скоро в политических кругах за Виталием прочно закрепилось реноме «Великого Тупого», что не осталось незамеченным даже западными кураторами тогдашней украинской оппозиции, о чем прямо свидетельствовали преданные огласке в разгар Майдана записи разговоров представительницы Госдепа США Виктории Нуланд. Тогда вся страна узнала, что Кличко – немецкая ставка в украинской политике, а вот американцы его в качестве президента не видят.

Итог всем известен благодаря показаниям олигарха Дмитрия Фирташа в австрийском суде: весной 2014-го, уже после Майдана, в Вене состоялась историческая встреча Фирташа и его партнера Сергея Левочкина – одного из нынешних лидеров Оппоплатформа- За жизнь – с Петром Порошенко и Виталием Кличко. Высокие договаривающиеся стороны сообразили на четверых и солидарно выдвинули в президенты Порошенко, а бонусом за отказ от президентских амбиций имевшему тогда самый высокий рейтинг в стране Кличко стало киевское мэрство. Этот договорняк олигархов был скреплен одобрением Вашингтона и молчаливым согласием Москвы. С тех пор эпоха Кличко, как политика общенационального уровня закончилась, и началась грустная и трагикомичная эпопея Кличко – главы киевской госадминистрации.

Тут надо сказать, что для украинской столицы мэр Кличко отнюдь не девиация и не феномен, не что-то выбивающееся из нормального хода событий, а скорее норма. Последний адекватный «хозяин города» в Киеве потерял власть в 2006 году – это был Александр Омельченко, заработавший себе репутацию «украинского Лужкова» – за счет масштабов строительства жилья и городской инфраструктуры. С тех пор, вот уже 13 лет, киевлянам с мэрами как пороблено. Или, говоря более литературным языком, хронически не везет. Сначала они дружно избрали мэром косноязычного клоуна Черновецкого, который отдал Киев на поток и разграбление своей жадной и воровитой «молодой команде», ставшей притчей во языцех в исключительно короткие сроки.

И все это зашло так далеко, что уже при Януковиче эти авгиевы конюшни пришлось расчищать радикальным методом – используя норму закона о том, что избранным на выборах главой Киевсовета и назначаемым правительством главой госадминистрации совсем необязательно должно быть одно и то же лицо. Так киевлянам спустили сверху «парашютиста» Александра Попова, который, хоть и оказался толковым управленцем и принес Киеву много хорошего, тем не менее, стал врагом №1 для всей киевской политоты – тех самых «активистов», которые ежедневно шумели под окнами КГГА требуя для киевлян права самим выбирать себе мэра.

И вот, после второго Майдана такой шанс киевлянам выпал. И они выбрали Кличко. Правда, восторги по этому поводу утихли буквально через полгода, когда выяснилось, что косноязычие, умение глядеть в будущее «не только лишь как все» и призывы к горожанам «готовиться к земле», вовсе не главный недостаток нового мэра. Кличко оказался банальным профаном в городском хозяйстве и практически сразу превратился в красивую вывеску, в ширму, за которой город дерибанила и грабила кучка застройщиков и пильщиков бюджета, контролировавших Киевсовет через своих смотрящих. Фамилии этих серых кардиналов знала вся столица – Вадим Столар, Максим Микитась, Виктор Пилипишин, Андрей Вавриш и другие. Кличко же просто важно надувал щеки, как Киса Воробьянинов и освящал городскую коррупцию своим именем, получая с нее положенную ему долю.

В домах киевлян по полгода не было горячей воды, в городе регулярно «уставали» мосты, а киевские улицы после серьезного дождя превращались в венецианские каналы, по которым можно было плавать на лодках. Зато в Киеве появились проспекты Бандеры и Шухевича, мемориал Петлюры и распоряжение об украинизации сферы услуг и общепита – плоды заигрывания Кличко с националистами из «Свободы», заведшими на волне Майдана в Киевсовет крупную фракцию. Апофеозом всего этого стала скандальная история со стеклянным мостом, на строительство которого были потрачены огромные деньги и который треснул в первый же день после ввода в эксплуатацию, после чего движение по нему пришлось перекрыть.

Существовал и политический аспект. Кличко оставался формальным главой Блока Петра Порошенко «Солидарность», в который влилась его партия УДАР в 2014 году. И вместе с рейтингами Порошенко все эти годы стремились к нулю и рейтинги Кличко. Вплоть до того, что УДАР решил не выдвигать партсписок на последних выборах ввиду мизерных рейтингов, а Саакашвили был заплеван собственными сторонниками в соцсетях едва только заикнулся о возможности обьединения с Кличко.

С приходом нового президента наступил момент политической ответственности. Кличко вызвали в Офис Зеленского, глава которого Андрей Богдан прямо сказал киевскому мэру, что пора на выход, а потерявшую берега киевскую коррупцию на Банковой больше терпеть не намерены: все воруют, но должен быть разумный предел. По словам Богдана, Кличко признался ему в том, что давно не контролирует ситуацию в Киеве, а столицей управляют другие люди.

«Я его (Кличко, — Авт.) лично шесть раз — на каждой встрече по три раза — просил отказаться от института смотрящих в Киеве, отойти от коррупционных схем и стать народным мэром… Но он потерял контроль над ситуацией в городе в течение пяти лет. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, — это его слова, — он не контролирует Киевский городской совет, где есть два-три смотрящих…», — рассказал Богдан на брифинге, посвященном ситуации в Киеве и подлил масла в огонь утверждением, что один из таких смотрящих предлагал ему «войти в долю» и получить 20 миллионов за то, чтобы Виталий Кличко остался в своем кресле и при новой власти.

После той встречи глава президентского Офиса направил в Кабмин просьбу в кратчайшие сроки рассмотреть представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. На этом фоне в киевской мэрии усилились «чемоданные настроения» среди чиновников, а от Кличко начали разбегаться прежние соратники, наподобие подавшего в отставку с должности секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, решившего, что самое время перепрыгнуть с тонущего корабля Кличко на спасательную шлюпку «Европейской солидарности» Порошенко. Зато к Кличко неожиданно пришел на помощь пролетевший мимо Рады главный радикал Олег Ляшко, обьявивший о готовности «обьединить усилия» с киевским мэром в борьбе против «зеленой чумы». Обьединение зашкваренного по самое некуда Ляшко с не менее зашкваренным Кличко потрясло даже видавшего виды циника Игоря Мосийчука, разразившегося по этому случаю гневным постом в соцсети: мол, именно из-за таких неразборчивых союзов Ляшко – он, Мосийчук, и покинул Радикальную партию.

Пытаясь уцелеть в кресле, Кличко задействовал весь мыслимый арсенал защиты. Тут и уверения в стиле Януковича, что он – «легитимный» и не даст превратить себя в «английскую королеву». И заявления, что Зеленский метит в диктаторы. И размещение в СМИ заказных материалов, авторы которых внушают читателям, что «Кличко это не Черновецкий. Виталий – человек уважаемый во всём мире и с огромным количеством связей. Поссориться с ним это большая ошибка команды Зеленского и существенный удар по репутации новой власти. Руководитель Киева должен избираться на выборах, а не «под ковром». Пусть решат киевляне, а не чиновники из Офиса президента.

Решающим аргументом в линии защиты киевского градоначальника должен был стать его блиц-визит в США в самый разгар скандала. Итогом этой поездки стало появившееся в СМИ селфи с американским республиканцем, экс-мэром Нью-Йорка и человеком из окружения Трампа Руди Джулиани, назвавшим Кличко «лучом света в украинском темном царстве». Сторонники Кличко тут же заговорили о том, что теперь-то он заручился поддержкой за океаном, приобрел статус неприкасаемого и отставке не бывать. Скептики же утверждают, что селфи с Джулиани – не более чем плод работы американских лоббистов, устраивающих «лохам» из стран третьего мира короткие встречи с американскими политиками. Пять минут на рукопожатие, десять – на обмен вежливыми фразами, совместное фото – и можно втирать доверчивой публике на родине о своей вхожести в кабинеты сильных мира сего.

Некоторые киевские политтехнологи рассматривают вчерашнюю историю с оказавшейся фейком отставкой главы президентского Офиса Андрея Богдана именно как своеобразный сигнал от Зеленского в сторону Кличко – мол, имели мы в виду твоих американцев. А журналистов и СМИ использовали «втемную» для проверки реакции. Учитывая то, как быстро «расчехлились» все противники Богдана и сторонники Кличко, результатом эксперимента в Офисе президента должны быть довольны.

Драка за контроль над Киевом обостряется с каждым днем. В СМИ прошла информация о том, что у Зеленского рассматривают в качестве одного из главных кандидатов но пост главы КГГА – генпродюсера 1+1 и свежеизбранного нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко, которого называют креатурой Коломойского. Именно возглавляемый Ткаченко телеканал провёл несколько циклов журналистских расследований о киевской коррупции при Кличко, по итогу которых действующий мэр пригрозил подать на канал в суд, но пока что обещания своего не сдержал.

Как бы там ни было, но, похоже, история эта приближается к своему логическому финалу.