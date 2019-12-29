Кличко «утёр нос» Путину с Крымским мостом

29.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Жители Киева потешаются с мэра Виталия Кличко, который накануне в костюме деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту – именно тому, что частично обрушился несколько месяцев назад («устал» – как выразился тогда сам Кличко).

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Градоначальник сообщил, что выполнил свое обещание о восстановлении движения к Новому году – строителям пришлось, фактически, построить мост заново, причем, как утверждает Кличко, невиданными для Украины темпами.

Работы еще продолжаются, завершат их к лету, пообещал чиновник.

Однако пользователи соцсетей обращают внимание на состояние нового моста – он выглядит не менее «уставшим», чем предшественник – в доказательство киевляне публикуют фотографии опор Шулявского моста.

Киевский блогер Михаил Волгин снял ролик, сравнив новые мосты в Киеве и в Крыму.

«Наш замечательный мэр Биточек Кличко, которого так прозвали за то, что его всё время били, он же был боксёром, и, говорят, что-то там отбили. Он обещал к Новому году открыть мост.

Дело в том, что ему не давали покоя лавры президента России Путина. Владимир Владимирович сказал – Владимир Владимирович сделал, и запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

А вот это чудо мостостроения – Летучий Голландец (Шулявский путепровод – прим. ред.) Кличко обещал открыть.

Вот здесь, видите, спуск. Машины идут на мост, но исключительно легковой транспорт. Троллейбусы и грузовые машины поворачивают, и автобусы по этому мосту не ходят. А здесь, на спуске, строительство, как видите, не завершено», – возмутился блогер.

После чего Михаил Волгин обошёл частично запущенный в эксплуатацию мост и продемонстрировал, что строительные работы ещё далеки от окончания, а качество их выполнения оставляет желать лучшего – так, между опорами моста и его фермой строители использовали наборные прокладки из фанеры и досок.

«Да уж, это запущенный в эксплуатацию мост, сравните с Крымским. Наш просто уникальный путепровод, завидуй, Москва! Киев зажигает. Замечательный наш мэр Кличко: сказал-сделал. Запустил. Правда, с какими-то дощечками, но запустил», – резюмировал он.

Также Михаил Волгин, в ходе репортажа, продемонстрировал плачевное состояние киевских подземных переходов.