Кличко увидел место Украины в Российской империи

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина ни в коем случае не должна сбавлять обороты на пути к европейскому будущему.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший боксер, мэр Киева Виталий Кличко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы «революция достоинства» не состоялась, я уверен, что сценарий был прописан – большая Российская империя, в которой у Украины, по желаниям тех людей, которые хотят отстроить Советский Союз, уже было своё место. Я до сих пор убеждён, что будущее Украины – быть демократической, европейской страной с европейскими стандартами жизни. Я много общаюсь с поляками, чехами – такой болезненный для людей экономический переход в новые условия и стандарты, но тем не менее потом – много украинцев видят, насколько динамично развивается экономика и вообще совсем другие стандарты», – заявил Кличко.

«Как киевский городской голова могу сказать одно: Киев показывает пример по развитию, динамике изменений, которые происходят в столице. У нас нет безработицы, у нас самая высокая зарплата по стране, лучшие социальные стандарты. Есть много вызовов, которые нам надо одолеть, но тем не менее очень важно ни в коем случае не снижать эту динамику», – добавил мэр Киева.

Примечательно, что ранее Кличко отнюдь не стеснялся подчеркивать, что его родиной является Советский Союз, причем в интервью российским СМИ.