Кличко в США осыпал комплиментами одиозного русофоба

09.05.2019, Вашингтон, Владимир Гладков

В Вашингтоне на вечере памяти Джона Маккейна вместе с американцами политиками и конгрессменами с хвалебной речью выступил и мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщили в эфире телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Виталий Кличко заявил, что Маккейн якобы был настоящим другом Украины и внёс большой вклад в противостояние российской агрессии

«Всегда выступал за ключевые ценности, которые являются демократическими ценностями и свободами, правами человека, и делал всё, чтобы Украина выбрала демократический путь развития. В 2014 году он также был на Майдане, всегда поддерживал Украину», – напомнил мэр Киева.