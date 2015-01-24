Кличко вместо Зеленского: Американскую марионетку могут сменить на немецкую

30.11.2020, Политолог: После Зеленского вероятна победа КличкоКиев, Ольга Козаченко

Экс-боксер Виталий Кличко, победивший на недавних выборах мэра Киева, может стать следующим президентом Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Это вполне возможно. Выдвижение Кличко на пост президента Украины и даже его успех в борьбе за него – это совсем не из области фантастики», – сказал Марков.

По его словам, во главе Украины находится лишь номинальный лидер.

«Надо ясно представлять, что и прежде у власти на Украине не находились ни Порошенко, ни Зеленский. Находится хунта. Которая включала и включает ряд высоких офицеров иностранных спецслужб, а также представителей неонацистских террористических организаций. Что Порошенко, что Зеленский выступали и выступают ширмой режима, установленного на Украине извне», – утверждает эксперт.

Он также говорит, что спецслужбы в обстановке хаоса имеют возможность заменить одного руководителя марионеточной хунты кем-то другим.

«Ну вот заменили Порошенко, на котором пару лет назад началась концентрироваться народная ненависть, на Зеленского. Теперь на передний план может выйти Кличко», – отмечает эксперт.

Политолог говорит, что Кличко уже давно рассматривался в качестве кандидата в президенты, но американцы считали, что тот слишком тесно связан с Германией.

«А США не хотели делить с кем-то контроль над марионетками в Киеве. И не собирались делить влияние на эту страну с Германией. Так и возник 6 с половиной лет назад Порошенко. Но вот если произойдет переход патронажа от американцев к немцам – то немцы могут как раз потребовать смены американской марионетки на немецкую», – резюмировал Марков.