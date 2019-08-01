01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Местная власть, Недвижимость, Общество, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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Кличко все таки допросили в ГБР о земельном дерибане в Киеве

Следователи Государственного бюро расследований в среду, 31 июля, допросили городского голову Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

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На вопрос о том, действительно ли мэр Киева допрошен в ГБР 31 июля, собеседница ответила: “да, это соответствует действительности”.

Она добавила, что Кличко был допрошен “в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве”.

23 июля стало известно, что следователи бюро вызвали на допрос мэра Киева. Ранее на брифинге глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о том, что  готовится увольнение Кличко с должности главы КГГА и о том, что киевский мэр не контролирует большинство в Киевсовете, а является ширмой для нескольких “смотрящих”, один из которых предлагал главе президентского Офиса взятку в многомиллионном размере.

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