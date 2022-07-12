Кличко: «Я русский по маме – какая денацификация?»

12.07.2022  02:05 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Денацификация, Дзен, Киев


Притеснения русских на Украине – вранье российской пропаганды.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил мэр Киева Виталий Кличко передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Притеснения русских на Украине – вранье российской пропаганды. Об этом в интервью скандально известному...

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«Все знают, какой это референдум в Крыму был, все знают, что этот конфликт – когда РФ заявляет, что они не имеют к этому никакого отношения, все понимают, что без поставок оружия, финансирования, пропаганды, этот конфликт никогда бы не был. Я уверен, что все понимают абсурдность всех этих заявлений – денационализация, дерусификация, борются против фашистов, защищают интересы русских, русского языка. Это всё ложь. Это всё пропаганда в самых лучших традициях СССР.

Я – лучший пример тому, наполовину русский, как я могу ненавидеть русских, если моя мама русская? Мой первый язык русский, думаю я на русском. Хотя я украинец, и таких больше 70 национальностей, которые живут на Украине», – явно озвучил хорошо выученную «заготовку» Кличко, ведь на неподготовленные заранее вопросы градоначальник, как известно, отвечает сумбурно – достаточно вспомнить его муки на ток-шоу Владимира Познера при обсуждении отношения к боевикам УПА.

Напомним, именно под его руководством в Киеве массово переименовываются улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, деятелей российского и советского периода, увековечиваются гитлеровские коллаборационисты и участники карательной операции против Донбасса.

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