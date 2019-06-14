Клиенты бойкотируют сервис Aviasales из-за антироссийской выходки

14.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Крупный сервис по продаже авиабилетов Aviasales оказался в центре скандала после публикации рекламного фотоколлажа в День России.

Реклама, появившаяся в социальных сетях 12 мая, содержала фотографии с туристическими автобусами из Франции, Испании и Германии. Им противопоставляется российский автозак, в который «упаковывали» задержанных протестующих – участников несанкционированной акции Алексея Навального.

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Пользователи соцсетей возмутились таким сравнением и объявили бойкот услугам сервиса.

«Меня, как клиента, вы потеряли. Всю мою семью и друзей. А неплохой сайт был», – заявил молдавский политолог Владимир Букарский.

«Отлично, что вы рассказали, какое вы говно, до того как я хоть что-то через вас купил. Надеюсь, ваш помоечный бизнес протянет недолго», – пишет Михаил Толчельников.

Отказались от сервиса не только некоторые клиенты, но и партнеры.

«Я хоть и далёк от турбизнеса, но за прошедшие с момента опубликования этого «поздравления» десять часов я узнал, что уже три турфирмы сняли со своих сайтов все ваши сервисы», – добавляет Сергей Пантелейчук.

«Ну, что сказать… Политизировать вполне успешный бизнес, это что-то новое в маркетинге. Как вижу, из комментариев, многие оценили. Одно радует, показав себя с новой и далеко не лучшей стороны, можно иметь представление о вашей вменяемости и, как следствие, надёжности. Несмотря на то, что на моём рабочем столе, имеется несколько ярлыков таких же, как и ваш, агрегаторов, я им переодически пользуюсь, хотя, чаще покупаю билеты непосредственно у авиакомпаний. Но теперь, расстаюсь без сожаления. Друзьям – приятелям, посоветую того же», – констатирует Вадим Плотников.

Сервис Aviasales был основан в 2007 году российским путешественником Константином Калиновым. Офис компании находится с Таиланде. После смерти Калинова в 2017 году руководят проектами россияне Максим Крайнов и Антон Байцура. В своем блоге Крайнов отмечает, что является сторонником либеральных ценностей и не приемлет «авторитаризм».

Telegram-бот Aviasales до сих пор не указывает аэропорт Симферополя как принадлежащий России.