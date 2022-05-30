Климат хороший, земля плодородная: Украинцев здесь не будет

Новости Украины

Петиция на имя президента Зеленского об отмене запрета выезда из Украины мужчин призывного возраста менее, чем за три дня, набрала гораздо больше необходимых 25000 голосов. Согласно закону, президент должен был рассмотреть ее в течение 90 дней.

Изначально у меня было предположение, что, скорее всего, эта петиция так и останется незамеченной «верхоглавом» по одной простой причине – как только будут сняты ограничения на выезд для украинских мужчин, у них появится мощная альтернатива принудительной мобилизации, и они ею воспользуются незамедлительно. И вновь границы ЕС будут штурмовать сотни тысяч беженцев, убегая от принудительной мобилизации, в рамках которой, по словам министра обороны и прочих деятелей киевского режима, планируется поставить под ружье миллион человек. Прошу заметить – это люди без боевого опыта, необученные, совершенно немотивированные, понимающие, что, по сути, их намерены отправить на убой. Отсюда следует однозначный вывод о том, что эти люди, при первой же возможности, покинут страну.

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Общаюсь сейчас со многими нашими харьковскими ребятами 25-35 лет, которые отправили своих жён с детьми в Европу, и вот уже два месяца, не имея ни работы, ни денег, ни каких-либо перспектив потихоньку сходят с ума от тоски и безысходности. Один товарищ мне вчера жаловался:

«Бизнес схлопнулся, я уже и бухал, и спал, чувствую, что «кукуха» постепенно «съезжает» набекрень. Жена с сыном в Италии, когда теперь их увижу, просто не знаю…».

Эта неопределенность ещё сильнее давит на людей. Мыслей пойти в военкомат нет, ибо становиться в один строй с нацистским отребьем особого желания не имеется, от слова – совсем! Ну не хочет никто защищать эту киевскую власть! (даже те, кто сами вчера этой властью были!).

В качестве примера можно привести того же бывшего генерального прокурора Украины пана Рябошапку. Этому особенно тяжело пришлось – три раза пытался выехать горемыка из Украины, и два раза безуспешно, ну не желала Родина разжимать свои цепкие лапы, даже для такого деятеля. А ведь его семья живёт во Франции в уютном домике, до которого никак не получалось добраться бывшему генпрокурору. Трое детей (кстати, граждане Франции, если что) никак не облегчали ему эту задачу, хотя формально давали право бывшему чиновнику покинуть страну. И вот 16 мая он таки «сквозонул» через румынскую границу. С третьего раза!

Это, кстати, получилось и у многих политических деятелей нынешней Украины, особенно у олигархов и их приближенных, сыновей, опять же, вполне даже призывного возраста! Вы однозначно не встретите среди «захыстныкив» ни сына коллеги Рябошапки Юры Луценко, ни отпрысков Порошенко, ни Авакова, ни Турчинова, ни Пашинского, ни многих других.

Видимо, не царское это дело.

Но вернёмся к петиции.

Как это ни странно, но насколько быстро она набрала необходимое количество подписей, настолько же быстро Зеленский на нее отреагировал, и отреагировал он, надо сказать, предсказуемо – никаких снятий ограничений не будет!

В общем, если перевести на доступный язык – лечь в этой стране должны все! Так хозяева велели! Никто, никуда не поедет… На этом фоне, ещё более цинично выглядит заявление польского президента Анжея Дуды, о смягчении условий въезда в Польшу для граждан Украины. Хотя… Всё ведь объяснимо – под видом беженцев они получают наших красивых женщин и прекрасных детей, а вот мужчин они намерены утилизировать, и по итогу – был генофонд, и нет генофонда, а на благодатной украинской земле будут жить другие, видимо, более достойные. Климат хороший, земля плодородная, только, видимо, не про вашу честь, господа украинцы.

Вот как надо понимать разъяснения самого главного «украинца» Владимира Александровича Зеленского. Украинца с массой нюансов…