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23.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
бизнес, Дзен, ЕС, Россия, Экология, Экономика
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Климатические проекты России хотят вывести из-под европейских санкций


 Европейский бизнес считает рынок России и ЕАЭС очень перспективным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил председатель комитета по энергетике и координационного комитета проекта «Зеленая инициатива» Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги.

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Издание поинтересовалось у собеседника, находит ли поддержку и понимание его идея, что проекты, реализуемые европейцами с российскими партнерами и вносящие существенный вклад в развитие европейского «зеленого курса», следует вывести из-под ограничительных мер ЕС.

«К моему сожалению, сейчас мы переживаем самый сложный момент за все мои 22 года работы в России. При этом, бизнес использует свою логику, рассматривая РФ и страны ЕАЭС как рынок с большим потенциалом, благодаря низкой стоимости труда, небольшим налогам, высокому уровню развития человеческого капитала», – сказал Ферленги.

По его словам, борьба с глобальными изменениями климата не имеет смысла, если в одной части планеты этому уделяется максимальное внимание, а в другой не замечают эту проблему.

«Те 51–55 млрд т CO2-эквивалента парниковых газов, которые все страны мира вместе выбрасывают за год — наш общая проблема. Поэтому я считаю разумным, что проектам, попавшим под действие международных санкций (прежде всего, финансовых), может быть дано определенного рода освобождение (waiver), в том случае, если они соответствуют логике климатической повестки», – считает представитель европейского бизнеса.

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