Клименко: Морская блокада Украины продолжается. У нас огромный ущерб

Новости Украины

Несмотря на то, что торговые суда спокойно идут в украинские порты, используя в том числе новый маршрут в обход закрытых на время учений Россией участков Черного моря, блокада Украины есть.

Об этом в своем блоге пишет бежавший на Украину крымский экономист Андрей Клименко, который на западные гранты отслеживает морскую активность из Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клименко, на фоне учений и общей ситуации вокруг Украины значительно повысились суммы страховки грузов. Кроме того, признание факта отсутствия блокады будет означать, что у Киева не может быть претензий к России.

«Несмотря на то, что оперативно создан «новый коридор» в порты Украины, было бы грубой ошибкой говорить: «все ок, блокады уже нет». Блокада есть, она никуда не делась, пусть сейчас она благодаря оперативным действиям Госгидрографии и стала частичной. Почему так? Блокада – это акт агрессии. Говорить, что ее уже нет – значит, что и агрессии нет и не было? То есть и в международные организации и судебные инстанции нечего идти?», – пишет Клименко.

Он также подчеркнул, что несмотря на фактическое отсутствие блокады, Украина уже несет большие потери.

«Беспрецедентное перекрытие рекомендованных морских путей в украинские порты вызвало много негативных последствий: значительное повышение ставок страхования от 3 до 10 долларов США за одну тонну груза; это уже огромный ущерб; представьте судно из 100 000 тонн груза; вызвало сбой всех логистических сетей, связанных с украинскими портами; новый коридор – в десятки раз меньше ширины, чем традиционные, то есть менее безопасный, особенно при штормовых условиях. Еще нужно посмотреть – как он себя покажет с точки зрения пропускной способности», – отмечает автор.

Он также призывает начать работу оценке «убытков» и готовить иски в морские арбитражи в связи с так называемой блокадой, а также привлечь третьи страны к организации международных патрулей в Черном море.